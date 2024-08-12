Vodafone

Всього пару кліків: Vodafone першим запустив революційну послугу в Україні

GSMinfo12.08.2024

Другий за кількістю абонентів мобільний оператор України першим запустив революційну послугу. Тепер стати клієнтом Vodafone та підключитися до будь-якого тарифу оператора можна повністю онлайн, не виходячи з дому. Для цього достатньо завантажити застосунок My Vodafone та на стартовій сторінці обрати опцію «Купити новий номер». Нова послуга почала діяти з початку серпня.

Як отримати номер Vodafone онлайн

  • Спочатку потрібно завантажити додаток My Vodafone з Goolge play або AppStore.
  • Потім потрібно клацнути кнопку «Купити новий номер» (дана кнопка заходиться на головній сторінці застосунку).

Далі користувач отримує покрокову інструкцію, яка допоможе пройти процес від вибору eSIM або традиційної SIM-карти до підбору тарифу і номера. Після оплати залишається лише дочекатися активації номера та почати користуватися послугами Vodafone.

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Контракт та “Дія”

Раніше цього року Vodafone уже запровадив можливість онлайн підключення на контракт через застосунок My Vodafone із верифікацією через Дію. Тепер підключення онлайн доступне для будь-якого тарифу Vodafone, незалежно від форми обслуговування.

Компанія продовжує вдосконалювати застосунок My Vodafone, роблячи його ще більш зручним інструментом для користування мобільним зв’язком та управління своїм номером. Зокрема, нещодавно у застосунку була реалізована функція швидкої заміни SIM-карти на eSIM.

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GSMinfo12.08.2024
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