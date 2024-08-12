Всього пару кліків: Vodafone першим запустив революційну послугу в Україні

Другий за кількістю абонентів мобільний оператор України першим запустив революційну послугу. Тепер стати клієнтом Vodafone та підключитися до будь-якого тарифу оператора можна повністю онлайн, не виходячи з дому. Для цього достатньо завантажити застосунок My Vodafone та на стартовій сторінці обрати опцію «Купити новий номер». Нова послуга почала діяти з початку серпня.

Як отримати номер Vodafone онлайн

Спочатку потрібно завантажити додаток My Vodafone з Goolge play або AppStore.

Потім потрібно клацнути кнопку «Купити новий номер» (дана кнопка заходиться на головній сторінці застосунку).

Далі користувач отримує покрокову інструкцію, яка допоможе пройти процес від вибору eSIM або традиційної SIM-карти до підбору тарифу і номера. Після оплати залишається лише дочекатися активації номера та почати користуватися послугами Vodafone.

Контракт та “Дія”

Раніше цього року Vodafone уже запровадив можливість онлайн підключення на контракт через застосунок My Vodafone із верифікацією через Дію. Тепер підключення онлайн доступне для будь-якого тарифу Vodafone, незалежно від форми обслуговування.

Компанія продовжує вдосконалювати застосунок My Vodafone, роблячи його ще більш зручним інструментом для користування мобільним зв’язком та управління своїм номером. Зокрема, нещодавно у застосунку була реалізована функція швидкої заміни SIM-карти на eSIM.