Два місяці без платежів: Vodafone порадував своїх абонентів

Vodafone Україна відновив партнерство з YouTube, провідним відеохостингом, і з цієї нагоди пропонує своїм абонентам в Україні акційну двомісячну підписку на YouTube Premium. Однак не всі абоненти можуть отримати цей подарунок.

Акція діятиме до 31 грудня 2023 року, але є обмеження, яке обмежує кількість потенційних одержувачів, повідомляє itc.ua. Пропозиція діє виключно для абонентів Vodafone, які раніше не користувалися підписками на YouTube, YouTube Music або Google Play Music, відповідно до глобальної політики YouTube у всіх країнах. Крім того, Vodafone вимагає, щоб користувачі мали платний пакет послуг відповідно до свого тарифного плану.

Абоненти можуть активувати акцію через додаток “Мій Vodafone” або відправивши USSD-запит на номер *313#.

За даними Vodafone Україна, YouTube залишається найпопулярнішою онлайн-платформою для перегляду відеоконтенту серед українців, налічуючи майже 23 мільйони постійних користувачів. Індивідуальна підписка на YouTube Premium в Україні коштує 99 грн на місяць, а студентська підписка – майже вдвічі дешевше. Сімейний план YouTube Premium, що вміщує до шести осіб, коштує 149 гривень на місяць. Нещодавно YouTube додав нові функції до своєї підписки Premium, такі як режим 1080p зі збільшеним бітрейтом, який наразі доступний лише на пристроях iOS.