Vodafone вирішив підняти свої тарифи: відомі цифри

Популярний в Україні стільниковий оператор Vodafone почав розсилати своїм клієнтам повідомлення про підвищення цін. У компанії збираються змінити щомісячну абонплату у трьох тарифних планах. Вже з березня абонентам доведеться платити на 20-40 грн більше, аніж раніше.





Зміни торкнуться вартості послуг у пакетах joice, Vodafone SuperNet Start та Unlim. Окрім підвищення ціни, у вказаних тарифних планах буде також збільшено об’єм інтернету та хвилин на інших операторів.

Що зміниться у тарифі Vodafone SuperNet Start

За інформацією з повідомлення, яке оператор розсилає користувачам цього тарифного плану, щомісячна абонентська плата зросте на 20 грн. Тобто пакет послуг Vodafone SuperNet Start тепер вартуватиме 145 грн замість 125 грн. Ціну буде змінено вже з 1 березня поточного року. До того ж вказаний тарифний план отримає нову назву Vodafone SuperNet Start 2021.

Та підвищення вартості тарифу не пройде даремно. За додаткові 20 грн клієнти отримають ще більше хвилин для дзвінків на номери інших операторів та по Україні. Також у новому пакеті збільшиться об’єм мобільного інтернету.

В той самий час оновлення торкнеться послуги Online Pass – безлімітне користування будь-якими додатками. Її в даному тарифному плані більше не надаватимуть.

Що зміниться у тарифах joice та Vodafone SuperNet Unlim

Користувачам тарифного плану SuperNet Unlim з 1 березня доведеться платити аж 300 грн щомісяця. Оскільки раніше цей пакет послуг вартував 260 грн, то підвищення складатиме рівно 40 грн. Натомість вміст тарифного плану не надто зміниться після підвищення ціни. З нього лише зникне послуга Online Pass.

Підписникам тарифного плану joice переплачувати з наступного місяця доведеться 30 грн. Ціна за місяць обслуговування для них зросте до 150 грн. Тому оператор разом із попередженням про підвищення ціни, пропонує абонентам одразу ж перейти на тариф 4G Smart M, що наразі також вартує 150 грн на місяць.

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