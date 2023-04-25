Vodafone піднімає вартість тарифів з 1 травня

Один з найбільших мобільних операторів України Vodafone оновив свої тарифи для бізнес-клієнтів. Та компанія не лише підвищила ціни, а й значно розширила пакети послуг. Тож не зважаючи на трохи вищу вартість обслуговування, клієнти отримають взамін значно більше можливостей та в результаті зможуть ще й зекономити.

Детальніше про нові умови для бізнес-клієнтів розповіли у прес-службі Vodafone. Отож, змін зазнала лінійка IoT (Internet of Things). Ця лінійка Vodafone вже не перший рік користується популярністю у компаній та приватних підприємців. Та з оновленими послугами вона претендує на звання найуспішнішого продукту Vodafone.

Головним оновленням лінійки тарифів IoT, на якому акцентує увагу оператор, є одночасна підтримка 2G, 3G та 4G. Тепер доступ до всіх трьох стандартів зв’язку матимуть користувачі кожного з пакетів IoT. Хоча раніше такий привілей був доступний лише у преміальній лінійці.

Також у рамках нових тарифних планів буде покілобайтна тарифікація. Тобто клієнтам більше не доведеться платити за кожні сто кілобайтів і переплачувати за невикористані одиниці трафіку.

У оновленій тарифній лінійці Vodafone збільшив кількість хвилин на передачу даних CSD (Circuit Switched Data) та кількість СМС, але лише всередині мережі.

Підключитися до оновлених тарифних планів юридичні особи та ФОПи зможуть вже з 1 травня 2023 року.

Нагадаємо, що лінійка IoT з’явилася у Vodafone ще в 2016 році. Найчастіше її обирають підприємства сфери фінансів, зокрема банки. Також популярністю бізнес-пакети оператора користуються у компаній галузі безпеки, логістичних компаній та постачальників комунальних послуг (води, газу, електроенергії).

Доречі у березні компанія Vodafone запропонувала своїм абонентам нову послугу «Підозрілий номер». Вона допомагає захиститися від телефонного шахрайства. Всього за 15 грн в місяць клієнти Vodafone будуть отримувати повідомлення про сумнівні номери, з яких до них намагалися зателефонувати чи надіслати СМС. Крім того оператор заблокує абоненту можливість власноруч надіслати повідомлення чи подзвонити на такий підозрілий номер.