Vodafone іде шляхом Київстар: опублікована важлива інформація для абонентів

Група Vodafone Україна оголосила про придбання компанії Freenet, оператора широкосмугового доступу до Інтернету, що працює під брендом O₃, що стало значним кроком у розвитку бізнесу. Це придбання знаменує собою стратегічний крок Vodafone, спрямований на зміцнення бізнесу фіксованого інтернету в країні, з метою суттєвого збільшення клієнтської бази.

Компанія “Фрінет”, яка розпочала свою діяльність у 2008 році, з того часу обслуговує Київ та ще дев’ять областей України. Оператор широкосмугового зв’язку може похвалитися значною клієнтською базою, яка на сьогоднішній день налічує 163 000 абонентів. Оскільки попит на надійний та швидкий інтернет-зв’язок стрімко зростає у всьому світі, особливо після пандемії, цей крок Vodafone можна розглядати як проактивний захід, спрямований на задоволення зростаючих потреб споживачів в Україні.

У заяві, оприлюдненій телекомунікаційним гігантом, зазначається: “Придбання компанії є частиною стратегії Vodafone Україна з розвитку конвергентних послуг і тарифів”. Конвергенція в телекомунікаціях передбачає інтеграцію різних видів послуг зв’язку, таких як передача даних, голосу і відео, в єдину мережу. Таким чином, Vodafone, схоже, має намір запропонувати своїм клієнтам в Україні комплексний набір послуг.

Хоча точні умови та вартість угоди не розголошуються, очевидно, що Vodafone подвоює свої зусилля на українському ринку. Оскільки конкуренція в телекомунікаційному секторі продовжує посилюватися, такі придбання можуть відігравати вирішальну роль у збереженні компаніями домінуючих позицій на відповідних ринках.