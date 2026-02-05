Hardnews

Мобільна RTX 5090 проти настільної RTX 4090: розгромна перемога «старого» ПК

Автор: GSMinfo

Канал Testing Games провів цікавий експеримент, порівнявши продуктивність новітньої флагманської відеокарти для ноутбуків GeForce RTX 5090 із настільною версією попереднього покоління RTX 4090. Результати тестів у 10 сучасних іграх при роздільній здатності 1440p виявилися невтішними для мобільного геймінгу.

Умови тесту:

  • Ноутбук: MSI Raider із процесором Ryzen 9 9955HX3D та мобільною RTX 5090.
  • ПК: Система на базі Ryzen 9 9950X3D та повноцінної настільної RTX 4090.

Результати: Настільна карта минулого покоління не залишила шансів мобільній новинці у жодній грі. В окремих проєктах розрив досягав майже двократних показників:

  • Cyberpunk 2077: 125 fps (ПК) проти 78 fps (ноутбук).
  • Red Dead Redemption 2: 180 fps проти 99 fps.
  • The Last of Us Part II: 170 fps проти 125 fps.

Навіть у S.T.A.L.K.E.R. 2 настільна карта виявилася швидшою (84 fps проти 67 fps), хоча розрив тут був меншим, ніж в інших іграх.

Висновок: Попри зміну поколінь, фізичні обмеження ноутбуків (система охолодження та ліміти енергоспоживання) не дозволяють мобільній графіці змагатися з топовими рішеннями для ПК. Настільна RTX 4090 залишається значно потужнішою за мобільну RTX 5090.

