TikTok перетворюється на YouTube: відеосервіс почав схиляти блогерів знімати горизонтальні та довгі відео

TikTok, відомий своїми вертикальними відео, тепер мотивує своїх творців контенту до зйомки горизонтальних і довших відеороликів.

Ця зміна в стратегії платформи стала відома завдяки підказкам, які побачили блогери @candicedchap і @kenlyealtumbiz.

TikTok обіцяє “підвищити” показ цих відео протягом 72 годин після публікації. Творці, які працюють у TikTok понад три місяці, матимуть право на збільшення переглядів, за умови, що відео не є рекламою або політичним контентом.

Цей крок до горизонтальних відео є значною зміною для платформи, де більшість користувачів переглядають контент на мобільних телефонах, що ідеально підходить для вертикального формату.

Перехід на горизонтальний формат вимагатиме від глядачів також повертати свої пристрої.

Процес “ютубізації” TikTok почався вже давно. Платформа тестує відео тривалістю до 30 хвилин, що сталося незабаром після розширення максимальної тривалості відео до 15 хвилин.