На YouTube-канал Кріштіану Роналду підписалось 40 млн користувачів за 3 дні

Один із найкращих футболістів в історії Кріштіану Роналду встановлює рекорди не тільки на полі. Португальський нападник завів YouTube-канал – і на нього одразу підписалися мільйони людей.

Футболіст створив блог 21 серпня. Усього за півтори години в нього з’явився 1 млн підписників. Це найшвидший показник в історії. Роналду оперативно доставили золоту кнопку YouTube, яку автори отримують при досягненні великої кількості підписників. Він присвятив досягнення своїм дітям.

Але на цьому рекорди не закінчилися. За 12 годин на блог зіркового спортсмена підписалися 10 млн акаунтів. Раніше лідером за цим показником був MrBeast, найпопулярніший YouTube-блогер (311 млн підписників). У нього пішло на це 132 дні. У підсумку за добу у Роналду з’явилося понад 20 млн підписників.

Статистика футболіста продовжує зростати. За даними на суботу, 24 серпня, на блог підписалися вже 39,7 млн осіб. При цьому Роналду активно викладає різні відео. Вони присвячені його життю і сім’ї. Наприклад, у найпопулярнішому ролику на каналі спортсмен зі своєю дівчиною Джорджиною Родрігес розповідають різні факти про свої стосунки. Відео набрало за майже два дні понад 26 млн переглядів. Раніше Джорджина зазначила, що вважає блог свого коханого «багатообіцяючим проектом, якому гарантовано успіх». Футболіст планує викладати не тільки ролики про особисте життя, а й інтерв’ю з гостями.

Кріштіану Роналду за свою кар’єру виграв безліч турнірів. Наприклад, на його рахунку п’ять перемог у Лізі чемпіонів УЄФА, а також на чемпіонаті Європи. Він став найкращим нападником в історії збірної Португалії, а також триразовим володарем «Золотого м’яча», престижної нагороди найкращому футболістові року, яку вручає журнал France Football. Також Роналду є одним із найбільш високооплачуваних спортсменів у світі.