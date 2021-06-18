Як зробити Windows 10 швидшим, відключивши зайві значки в меню

А давайте трохи прискоримо комп’ютер і приберемо зайве – чим менше значків, тим швидше працює Windows, це факт. Звичайно, на потужному комп’ютері це не помітно, а ось на слабкому і старому – ефект досить хороший.





За замовчуванням на панелі завдань дуже багато різних значків:

Наприклад, «Люди», «Пошук», «Кортан», «Новини і погода», «Панель повідомлень». Не всіма значками ми користуємося, тому краще мінімізувати їх кількість.

Але спочатку приберемо в меню «Пуск». За замовчуванням, воно занадто широке. Всі ці плитки можна відкріпити від екрану:

Відкріпляємо всі значки і меню Пуск буде звужене

І меню «Пуск» стане більш класичним:

Без значків воно навіть відкриватися швидше стало!

Перейдемо до панелі завдань. Частина значків відключається, якщо натиснути правою кнопкою:

було:

стало:

Тепер нам залишається видалити те, що не потрібно поруч з годинником. Для цього тиснемо правою кнопкою миші по панелі задач і вибираємо «Параметри панелі завдань»:

Тут шукаємо «Область сповіщень»:

Заходимо по черзі в ці розділи і відключаємо те, що вам не потрібно:

Вийшло якось так:

Все зайве прибрано, залишилися тільки постійно використовувані нами додатки, значок про те, що якась програма використовує мікрофон, гучність, розкладку і годинник. А частина потрібних нам значків залишилася в підменю:

Комп’ютер став працювати трішки бадьоріше, а зайві значки не відволікають від роботи. Спробуйте!