Як зробити Windows 10 швидшим, відключивши зайві значки в меню
А давайте трохи прискоримо комп’ютер і приберемо зайве – чим менше значків, тим швидше працює Windows, це факт. Звичайно, на потужному комп’ютері це не помітно, а ось на слабкому і старому – ефект досить хороший.
За замовчуванням на панелі завдань дуже багато різних значків:
Наприклад, «Люди», «Пошук», «Кортан», «Новини і погода», «Панель повідомлень». Не всіма значками ми користуємося, тому краще мінімізувати їх кількість.
Але спочатку приберемо в меню «Пуск». За замовчуванням, воно занадто широке. Всі ці плитки можна відкріпити від екрану:
Відкріпляємо всі значки і меню Пуск буде звужене
І меню «Пуск» стане більш класичним:
Без значків воно навіть відкриватися швидше стало!
Перейдемо до панелі завдань. Частина значків відключається, якщо натиснути правою кнопкою:
було:
стало:
Тепер нам залишається видалити те, що не потрібно поруч з годинником. Для цього тиснемо правою кнопкою миші по панелі задач і вибираємо «Параметри панелі завдань»:
Тут шукаємо «Область сповіщень»:
Заходимо по черзі в ці розділи і відключаємо те, що вам не потрібно:
Вийшло якось так:
Все зайве прибрано, залишилися тільки постійно використовувані нами додатки, значок про те, що якась програма використовує мікрофон, гучність, розкладку і годинник. А частина потрібних нам значків залишилася в підменю:
Комп’ютер став працювати трішки бадьоріше, а зайві значки не відволікають від роботи. Спробуйте!
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