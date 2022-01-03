Несподіване відкриття: творцем Bitcoin може виявитись Ілон Маск

Сахіл Гупта, колишній співробітник Tesla та SpaceX, на 100% упевнений, що саме Ілон Маск і є Сатоші Накамото, творцем першої криптовалюти.





Як він це доводить? Справа в тому, що в 2017 році Сахіл Гупта спілкувався з Семом Теллером, представником мільярдера. У розмові пан Гупта поцікавився (мабуть, жартома), а чи не є Сатоші Накамото псевдонімом Маска. На що отримав багатозначну відповідь, яку інтерпретував, як підтвердження.

Крім того, Гупта вважає, що наприкінці 2000-х тільки Маск мав знання, ресурси та бажання створити щось таке незвичайне, як криптовалюта.

Втім, сам Ілон Маск заперечує цю інформацію. За його словами, Bitcoin творіння геніального математика. А себе він таким не вважає.