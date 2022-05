Хакери зламали найпопулярнішу російську платіжну систему QIWI

Пов’язане з Anonymous хакерське угруповання NB65 заявило, що зламало російську платіжну систему QIWI і отримало доступ до її бази даних.

Хакери стверджують, що в їхньому розпорядженні знаходяться дані на 10,5 ТБ, включаючи інформацію про 12,5 млн кредитних карток і 30 млн записів про платежі. Вони також заявили, що зашифрували бази даних QIWI.

NB65 дали компанії три дні, щоб зв’язатися з ними. Після цього періоду хакери пообіцяли публікувати по мільйону записів щодня.

Hi Qiwi (they have a twitter account lol lets see how long it takes). We rolled up and smoked ~10.5TB of backups.

Your company has been dealt with by Network Battalion 65. We recommend you contact us if you want to survive this… You guys are super fucked.#SlavaUkraini #FCKPTN pic.twitter.com/OWI6r8hn1P

— NB65 (@xxNB65) May 1, 2022