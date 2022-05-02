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Хакери зламали найпопулярнішу російську платіжну систему QIWI

02.05.2022
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qiwi

Пов’язане з Anonymous хакерське угруповання NB65 заявило, що зламало російську платіжну систему QIWI і отримало доступ до її бази даних.


Хакери стверджують, що в їхньому розпорядженні знаходяться дані на 10,5 ТБ, включаючи інформацію про 12,5 млн кредитних карток і 30 млн записів про платежі. Вони також заявили, що зашифрували бази даних QIWI.

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NB65 дали компанії три дні, щоб зв’язатися з ними. Після цього періоду хакери пообіцяли публікувати по мільйону записів щодня.

У QIWI заявили, що послуги працюють у штатному режимі, а персональні дані клієнтів перебувають у безпеці.

У NB65 назвали спроби компанії все заперечувати «сміливими».

Нагадаємо, хакери Anonymous оголосили кібервійну Росії на фоні вторгнення до України. У березні NB65 заявила про злом Всеросійської державної телерадіокомпанії.

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02.05.2022
Менше хвилини
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