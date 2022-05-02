Хакери зламали найпопулярнішу російську платіжну систему QIWI

Пов’язане з Anonymous хакерське угруповання NB65 заявило, що зламало російську платіжну систему QIWI і отримало доступ до її бази даних.





Хакери стверджують, що в їхньому розпорядженні знаходяться дані на 10,5 ТБ, включаючи інформацію про 12,5 млн кредитних карток і 30 млн записів про платежі. Вони також заявили, що зашифрували бази даних QIWI.

NB65 дали компанії три дні, щоб зв’язатися з ними. Після цього періоду хакери пообіцяли публікувати по мільйону записів щодня.

Hi Qiwi (they have a twitter account lol lets see how long it takes). We rolled up and smoked ~10.5TB of backups.

Your company has been dealt with by Network Battalion 65. We recommend you contact us if you want to survive this… You guys are super fucked.#SlavaUkraini #FCKPTN pic.twitter.com/OWI6r8hn1P — NB65 (@xxNB65) May 1, 2022

У QIWI заявили, що послуги працюють у штатному режимі, а персональні дані клієнтів перебувають у безпеці.

У NB65 назвали спроби компанії все заперечувати «сміливими».

It's hilarious to us that Qiwi is denying everything. Here's some valid credentials that we totally didn't hack… have fun:

https://share.riseup[dot]net/#yKWf0AzMocydyjHSFUdVHw https://share.riseup[dot]net/#DYosdwWcNoLNeSOvng23e

Play stupid games, win stupid prizes @QiwiRussia — NB65 (@xxNB65) May 1, 2022

Нагадаємо, хакери Anonymous оголосили кібервійну Росії на фоні вторгнення до України. У березні NB65 заявила про злом Всеросійської державної телерадіокомпанії.