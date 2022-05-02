Xiaomi 12 Pro жорстко перевірили на міцність

Зак Нельсон – блогер та власник каналу JerryRigEverything. На ньому хлопець випускає ролики, у яких перевіряє на міцність сучасні пристрої. В останньому відео до нього на тест-драйв потрапив Xiaomi 12 Pro – флагманський китайський гаджет. Під час випробування блогер дряпав, підпалював та намагався зігнути апарат. Зважаючи на те, що попередній піддостідний OnePlus 10 Pro перевірку не пройшов, цього разу Зак діяв насторожено.





Xiaomi 12 Pro вкотре підтвердив надійність захисного скла Gorilla Glass Victus. Так, подряпати його можна, але тільки за допомогою твердих предметів. Також блогер перевірив швидкість зарядки, а саме – чи відповідають заявлені 120 Вт дійсності. Виявилося, що так – комплектний адаптер дуже швидко живить батарею.

Далі Зак перевірив надійність корпусу. Раму з алюмінію виявилося дуже легко подряпати, а ось зламати практично нереально. Щодо кришки, її вдалося подряпати практично без особливих зусиль. Насамкінець блогер спробував зігнути телефон і це випробування Xiaomi 12 Pro пройшов на ура. Апарат залишився цілим і продовжив роботу, хоч при згині та видавав характерні звуки.