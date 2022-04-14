Представлений недорогий смартфон Realme V23

Компанія realme офіційно презентувала смартфони realme V23. Це недорога модель. Але характеристики досить цікаві.





Апаратною основою новинки стала однокристальна система MediaTek Dimensity 810. Об’єм оперативної пам’яті складає 8 або 12 ГБ, флеш-пам’яті – 256 ГБ. Всередині знаходиться батарея на 5000 мАг з підтримкою швидкісної зарядки потужністю 33 Вт.

Realme V23 має 6,58-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю Full HD+ (2400 на 1080 пікселів). Тильна камера подвійна з датчиками на 48+2 Мп. Фронтальна камера 8-мегапіксельна.

Працює новинка під керуванням операційної системи Android 12 із фірмовою оболонкою realme UI останньої версії. Габарити: 163,8 на 75,1 на 8 мм. Важить пристрій 186 г. Є 3,5-міліметровий роз’єм для дротових навушників.

Ціни:

realme V23 з 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 ГБ: $270

realme V23 з 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 ГБ: $300

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