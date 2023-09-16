Apple відкрила попереднє замовлення на iPhone 15 у ряді країн

Компанія Apple відкрила попереднє замовлення на всі моделі iPhone 15 у США та країнах Євросоюзу.

У роздробі новинка з’явиться 22 вересня 2023 року. З цього ж дня новинки почнуть отримувати і покупці, які оформили попереднє замовлення.

У США iPhone 15 на 128 ГБ, 256 ГБ та 512 ГБ коштує $799, $899 та $1099 відповідно. Модель iPhone 15 Plus на 128 ГБ, 256 ГБ і 512 ГБ коштуватиме $899, $999 і $1199 відповідно.

Флагман iPhone 15 Pro продається в чотирьох версіях: на 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ та 1 ТБ. Їхні ціни дорівнюють $999, $1099, $1299 та $1499 відповідно. Найстарша модель 15 Pro Max представлена ​​у версіях на 256 ГБ, 512 ГБ та 1 ТБ за $1199, $1399 та $1599 відповідно .

Українські ретейлери також вже відкрили попереднє замовлення на всі новинки Apple, проте ціна на них у середньому на 35-40% вища.