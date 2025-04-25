11,5 годин на день: співробітники Xiaomi скаржаться на нелюдський графік

Xiaomi опинилася в центрі суспільної уваги після повідомлень про те, що компанія змушує своїх співробітників працювати понаднормово. У дописі на Maimai (популярному в Китаї аналозі LinkedIn) стверджується, що китайський технологічний гігант вимагає від них проводити на робочому місці не менше 11,5 годин на день.

Кілька фахівців Xiaomi вже підтвердили ці заяви китайському виданню Jiupai News. За їхніми словами, люди з низькими показниками загальної кількості відпрацьованих годин отримують догани від керівництва, а в деяких випадках їм пропонують звільнитися.

Один із співробітників мобільного підрозділу сказав, що кожен відділ працює за своїм внутрішнім графіком. В одних відділах мінімальна кількість робочих годин на день становить 10,5, в інших вона може досягати 15 годин на день. За даними Jiupai News, це ніде не фіксується офіційно. Керівництво озвучує вимоги усно, щоб не залишати паперових слідів. Також йдеться про те, що в компанії не вітаються відгули.

Повідомляється, що співробітники Xiaomi працюють в такому режимі близько двох років, але оприлюднити це вирішили тільки зараз. Керівництво компанії офіційних коментарів поки не надало.