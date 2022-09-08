Названо 10 найпотужніших Android-смартфонів цього літа

Компанія AnTuTu представила рейтинг найпродуктивніших Android смартфонів за серпень. Як і місяцем раніше, на ринку домінують пристрої, оснащені чіпсетами Snapdragon 8 Gen 1 та Snapdragon 8 + Gen 1. Лише один гаджет із десяти побудований на базі іншого процесора.





Очолив топ ігровий флагман ASUS ROG Phone 6 у модифікації 16/512 ГБ, який набрав рекордні 1 110 172 бали. Другий рядок дістався iQOO 9T з 1081222 балами в активі, а замкнув трійку лідерів Red Magic 7 з результатом 1054238 балів. Трохи до попадання на п’єдестал не вистачило Xiaomi 12S Ultra – флагман китайців набрав 1052756 балів. Замкнув п’ятірку лідерів ще один гаджет Xiaomi – Black Shark 5 Pro з 1025479 балами.

Шостий рядок зайняв єдиний апарат на Dimensity 9000 – Vivo X80 . Гаджет ледве подолав у бенчмарку рубіж у мільйон балів. Також до десятки лідерів продуктивності потрапили Motorola Edge 30 Pro, vivo X80 Pro, Galaxy Z Fold4 5G і Xiaomi 12 Pro . Цікаво, що всі чотири гаджети мають однаковий обсяг пам’яті – 12 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної.