Samsung Galaxy A35 порівняли Samsung Galaxy A54: який вибір зробити

У GSMArena провели детальне порівняння двох середньобюджетних смартфонів Samsung.

Samsung Galaxy A35 і Samsung Galaxy A54 базуються на одному і тому ж чипсеті Exynos 1380. У базовій конфігурації і там, і там по 6 ГБ ОЗП і 128 ГБ ПЗП. У бенчмарках різниця приблизно однакова.

Дисплей у Galaxy A35 більший і яскравіший. Але Galaxy A54 легший.

Також Galaxy A54 гучніший.

Плюси Samsung Galaxy A35 – сучасний дизайн, якісний корпус, великий і яскравий екран, автономність, система охолодження. Крім того, смартфон буде довше отримувати оновлення ОС. На боці Samsung Galaxy A54 підтримка HDR10+, відео в 4K на ширік і швидка зарядка.

Загалом у GSMArena вважають, що краще взяти Galaxy A35.