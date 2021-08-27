Пора запасатися технікою: cмартфони і електроніка скоро різко подорожчає

Настають темні часи. Компанія TSMC, яка є найбільшим виробником процесорів, відеочіпів і мікроконтролерів в світі, повідомила про підвищення цін на свої товари. Бренд займає 56% ринку напівпровідникової продукції – це в три з половиною рази більше, ніж 18% частка Samsung, що йде на другому місці.





Те, що відбулося однозначно позначиться на вартості пристроїв, де будуть задіяні компоненти TSMC. А вони стоять практично в кожному сучасному смартфоні – компанія збирає процесори для таких гігантів як Qualcomm, MediaTek, Huawei і Apple, відеокартах – AMD і NVIDIA, ноутбуках, побутовій техніці, гаджетах і інших розумних пристроях, аж до мультимедійних систем автомобілів.

Просунуті апаратні платформи, що виготовляються TSMC по 7-нанометровому і більш сучасних техпроцесах, подорожчають на 10%. Бюджетні чіпи (16 нм і вище) отримають надбавку в ціні аж в 20%. Нові тарифи вступлять в силу з грудня 2021 року.

Сама компанія пояснює ситуацію дефіцитом напівпровідників і значним підвищенням попиту на свою продукцію за останні півроку. Через це їй довелося збільшити обсяги виробництва, що призвело до додаткових ризиків і прискореного зносу обладнання на заводах. Виходить, що техніка стає дорожче через те, що її виробляють більше. Цікавий парадокс.

Експерти прогнозують, що слідом за TSMC, ціни на напівпровідникову продукцію піднімуть інші тайванські виробники – PSMC і UMC, а також американська GlobalFoundries, і китайська SMIC. Коротше кажучи, якщо ви замислюєтеся над покупкою смартфона або іншої електроніки, то не відкладайте справу в довгий ящик – вирішуйте питання зараз. Незабаром за все високотехнологічні пристрої доведеться платити більше.