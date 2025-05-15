RTX 5070 та RX 9070 XT порівняли в сучасних іграх

Автор YouTube-каналу Hardware Canucks опублікував відео з порівнянням графічних адаптерів Radeon RX 9070 XT і GeForce RTX 5070 на ПК з процесорами різних поколінь. Всього мова йде про 11 CPU. Ютубер вибрав роздільну здатність 1440p і 14 ігор, включаючи такі вимогливі, як Alan Wake 2, Black Myth: Wukong і Cyberpunk 2077.

Тестовий ПК також включає 32 ГБ оперативної пам’яті формату DDR5-6000 з таймінгами CL30 для сучасних ЦП і той же обсяг ОЗУ типу DDR4-3600 з таймінгами CL18 для старих CPU. За охолодження чіпів відповідає просунутий процесорний кулер Noctua D15 G2. В якості операційної системи використана Windows 11 24H2.

Найкраще, як і очікувалося, карти показали себе в парі з процесором AMD Ryzen 7 9800X3D. У GeForce RTX 5070 середні 155,3 fps, у Radeon RX 9070 XT — 174,2 fps. Якщо замінити чіп на Ryzen 5 9600X або Ryzen 5 7600X, результати стануть незначно гіршими. Також непогано картки працюють в парі з Ryzen 5 5600X. З Ryzen 5 3600X з RTX 5070 виходить в середньому 132 fps, з RX 9070 XT — 148,6 fps.

Також наводяться результати з чіпами Intel. Між Intel Core Ultra 7 265K і Intel Core i5-14600K різниці майже немає. У Intel Core i5-12600K і Intel Core i5-11600K результати гірші. Але грати в цілому комфортно. Причому навіть якщо в ПК встановлені старовинні Intel Core i5-10600K і Intel Core i5-9600K.

В цілому в роздільній здатності 1440p процесор, хоч і важливий, не відіграє ключової ролі. Навіть зі старими ЦП сучасні карти Radeon RX 9070 XT і GeForce RTX 5070 демонструють дуже хороші результати.