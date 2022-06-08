Битва “куцих” відеокарт: Radeon RX 6400 порівняли з GeForce GTX 1060

Автори YouTube-каналу GameGangsta з’ясували, яка відеокарта для ігор підходить більше: RX 6400 або GTX 1060. Тестувалися збірки у восьми іграх. Серед проектів були Grand Theft Auto V, Rainbow Six Siege, Assassin’s Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2, Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Far Cry 6, Forza Horizon 5. Запускалися всі ігри з роздільною здатністю 1080p.





Grand Theft Auto V йшла на дуже високих налаштуваннях графіки. Середній FPS у ній становив з RX 6400 – 37 к/с, з GTX 1060 – 53 к/с. У дуже рідкісних подіях показники дорівнювали 29 к/с та 34 к/с відповідно.

У Rainbow Six Siege з ультра-пресетом середня продуктивність склала 168 к/с та 143 к/с з RX 6400 та GTX 1060 відповідно. У дуже рідкісних подіях при цьому значення знаходилися в межах 112 к/с та 78 к/с відповідно.

Assassin’s Creed Odyssey запускалася на ультра-високих налаштуваннях графіки. У середньому тут продуктивність дорівнювала 28 к/с з RX 6400 і 29 к/с з GTX 1060. У дуже рідкісних подіях показники становили 12 к/с в обох випадках.

У Red Dead Redemption 2 з ультра-пресетом середній FPS знаходився в районі 44 к/с (RX 6400) та 31 к/с (GTX 1060). У дуже рідкісних подіях продуктивність знижувалася до 27 к/с та 23 к/с відповідно.

В Assassin’s Creed Valhalla на високих налаштуваннях графіки середня частота кадрів становила 29 к/с з RX 6400 і 33 к/с з GTX 1060. У дуже рідкісних подіях ці значення опускалися до 12 к/с та 11 к/с відповідно.

Watch Dogs Legion йшла з високим пресетом. У середньому частота кадрів тут дорівнювала 45 к/с (RX 6400) і 42 к/с (GTX 1060), у дуже рідкісних подіях – 27 к/с з обома конфігураціями.

Far Cry 6 запускалася із ультра-пресетом. Середній FPS у грі становив 51 к/с з RX 6400 і 43 к/с з GTX 1060, в дуже рідкісних подіях продуктивність дорівнювала 8 к/с та 17 к/с відповідно.

Нарешті, Forza Horizon 5 йшла на ультра-налаштуваннях графіки. У середньому в ній вдалося отримати з RX 6400 – 36 к/с, з GTX 1060 – 25 к/с. У дуже рідкісних подіях значення становили 20 к/с та 19 к/с відповідно.

Висновок

У середньому у всіх восьми проектах більшу продуктивність забезпечувала збірка з відеокартою RX 6400. Різниця між нею і GTX 1060 склала близько 9 відсотків: 55 к/с проти 50 к/с. При цьому в проектах Assassin’s Creed Valhalla, Assassin’s Creed Odyssey, Grand Theft Auto V лідирувала саме GTX 1060.

Конфігурації ПК: