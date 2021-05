Складено ТОП-10 кращих ноутбуків для роботи у 2021 році

До вибору ноутбука для роботи варто підходити вкрай серйозно. Все-таки на цьому пристрої будуть зберігатися важливі дані, від яких може залежати успіх цілої фірми. Тому важливо, щоб він працював стабільно, не зависав і не заважав виконувати роботу. Таких моделей на ринку вистачає, але знайти їх у великій кількості асортименту нітрохи не легше, ніж виявити голку в копиці сіна. На щастя, спеціально для наших читачів ми підготували статтю, що вирішить дану проблему. У ній розказано, який ноутбук краще купити для роботи у 2021 році на думку експертів.





№10 – DELL Inspiron

Найдешевша пропозиція в топі. Якщо ви працюєте в не особливо вимогливих додатках і потужне залізо ні до чого – на нього однозначно варто звернути увагу. Під капотом встановлений непоганий процесор Intel Pentium Gold 5405U, який доповнюється 4 ГБ оперативної пам’яті. Як тільки цього буде недостатньо – можна проапгрейдити ОЗП до 16 ГБ. Благо, слотів під пам’ять тут два, що в сегменті до 15 000 грн. зустрінеш не часто. Тому, якщо ви не знаєте, який недорогий, але хороший ноутбук купити, обов’язково зверніть увагу на DELL Inspiron.

15.6-дюймовий дисплей має роздільну здатність 1366 на 768 пікселів. Особливої чіткості від такої панелі чекати не варто, але працювати на ній комфортно, та й відео можна дивитися – пікселі з робочої відстані в очі не кидаються.

Для зберігання даних у ноутбука є жорсткий диск на 1000 ГБ, а швидке підключення до інтернету забезпечує дводіапазонний Wi-Fi. Підключити інтернет можна і безпосередньо – відповідний роз’єм в наявності. Основним мінусом є посередня автономність – при інтенсивному навантаженні батареї вистачає на 4 години. У відгуках покупці нарікають і на вагу 2.2 кг – тягати таку махину в рюкзаку тендітній дівчині однозначно буде незручно.



№9 – HP 14s-dq2

Топ ноутбуків для роботи 2021 року продовжує HP 14s-dq2. Це більш просунутий варіант ніж бюджетний дебютант рейтингу. Побудований він на базі процесора Pentium Gold 7505, а оперативки у моделі вже 8 ГБ. До того ж працює вона на досить високій для сегмента до 20 000 грн. частоті – 2666 МГц. Не можна не відзначити і наявність SSD накопичувача ємністю 512 ГБ, з яким операційна система вантажиться за 10 секунд, а перемикання між вікнами відбувається практично моментально.

Ще одна перевага при порівнянні з Dell Inspiron – дисплей. У недорогого ноутбука фірми HP він хоч і менше (14 дюймів), але володіє адекватною FHD роздільною здатністю. Також пристрій оснащений веб-камерою і мікрофоном, які добре справляються зі своїм завданням. З їх допомогою цілком можна поспілкуватися з колегами в Skype, Discord або Zoom. При цьому ноутбук легко поміщається в рюкзак за рахунок компактних розмірів і важить всього 1.46 кг. Основний мінус – посередня якість збірки спинки, яка прогинається.



№8 – Acer ASPIRE 5

Настійно рекомендуємо звернути увагу на Acer ASPIRE 5 всім, кому потрібен хороший недорогий ноутбук для роботи і інтернету. Модель славиться автономністю – в оглядах власники повідомляють, що їй під силу пропрацювати близько 10 години на одному заряді. Апаратна платформа складається з процесора Intel Core i5 1135G7 і 8 ГБ оперативної пам’яті з можливістю апгрейду до 20 ГБ. Потужність у такої зв’язки солідна – підійде для кодингу, рендерингу відео та інших завдань.

14-дюймова IPS матриця відкалібрована на п’ять з плюсом – кольори на ній виглядають соковито і реалістично, що особливо важливо для тих, хто планує працювати в графічних редакторах. Матове покриття гарантує, що при прямому попаданні сонячних променів зображення не буде спотворюватися, тому комфортно користуватися ноутбуком можна навіть на свіжому повітрі, сидячи в парку. Все це доповнюється мережевою картою з максимальною швидкістю 1000 Мбіт / с, дводіапазонним Wi-Fi, а також корпусом з надійного металу.

З урахуванням того, скільки ноутбук вартує, у нього дуже тихі динаміки. Готуйтеся до того, що подивитися відео або фільм буде куди комфортніше в навушниках. Проте по співвідношенню ціни і якості це одна з найсмачніших пропозицій в сегменті до 25 000 гривень.



№7 – ASUS Zenbook 14

Рейтинг кращих ноутбуків 2021 року для роботи по співвідношенню ціни і якості продовжує ASUS Zenbook 14. Це компактний пристрій з тонким (16 мм) і легким (1.39 кг) металевим корпусом, який без проблем поміститься в рюкзак або сумку. При мініатюрних габаритах ноутбук показує хорошу автономність – повного заряду батареї вистачає приблизно на 11 годин роботи екрану.

У популярній в Україні моделі солідна начинка в особі процесора Intel Core i5 10210U і 8 ГБ оперативної пам’яті. З такою платформою можна не тільки в додатках працювати, але і вбивати час в іграх в перервах між роботою. У відгуках власники тільки нахвалюють 14-дюймовий IPS екран з FHD роздільною здатністю. У нього дуже соковита передача кольору, що особливо цінується тими, хто працює в графічних програмах.

У ноутбука хороший потенціал по апгрейду – можна додатково підключити ще два диска на додачу до стандартного SSD на 512 ГБ. При цьому днище знімається дуже легко, захованих гвинтів немає. Остання перевага Zenbook 14 – ефективна, але в той же час тиха система охолодження. Створюючи ноутбук, виробник реально постарався. Подивившись огляди, ми помітили, що найчастіше власники скаржаться на незручне розташування клавіші включення – вона знаходиться біля кнопки Del. Доведеться звикати.



№6 – HP PAVILION 13

Як і попередній ноутбук від фірми АСУС HP PAVILION 13 важить дуже мало – 1.3 кг, тому донести його до роботи буде не так важко. Бренд постарався над екстер’єром – виглядає ноутбук цікаво за рахунок білого кольору. Причому наживо він куди ефектніше, ніж на фото. Якість збірки на дуже високому рівні – кришка і нижня частина корпусу виконані з металу, а пластикові частини не гнуться і не хрустять при натисканні, як в дешевих ноутбуках.

З начинкою все в порядку – завдяки Intel Core i5 8265U і 8 ГБ оперативної пам’яті на пристрої можна вирішувати як елементарні завдання, так і щось складніше. Ємний акумулятор забезпечує цілий день роботи при активному використанні. Для інтернету є дводіапазонний Wi-Fi, який працює стабільно і без розривів. Відмінною рисою HP PAVILION 13 є зручний тачпад, який чуйно реагує на торкання власника.

Безпека даних користувача забезпечується надійним сканером відбитків пальців, є слот під флешку і кард-рідер. Головний компроміс моделі – маленький 13-дюймовий екран. Однак, відкалібрований він добре, видаючи живі кольори без спотворень при будь-яких кутах огляду.



№5 – Lenovo IdeaPad 5

Рейтинг ноутбуків 2021 за співвідношенням ціна-якість підійшов до екватора. IdeaPad 5 – топовий ноутбук для роботи в модельному ряді марки Леново. Це збалансоване рішення з потужною апаратною платформою у вигляді процесора Ryzen 5 4500U і 16 ГБ оперативної пам’яті з частотою 3200 МГц. Начинка забезпечує плавну роботу не тільки програмам, а й таких ігор як Dota 2 або CS: GO. Пограти в них з комфортною частотою кадрів можна без особливих проблем.

15.6-дюймовий екран має FHD роздільну здатність, виконаний за технологією IPS. З матриці компанія вичавила максимум – зображення на ній виглядає реалістично, контрастно і насичено. Подобається користувачам і клавіатура з підсвічуванням, з якої комфортно набирати текст навіть в повній темряві. До того ж вона дуже тиха, тому робити це можна навіть лежачи в ліжку поряд зі сплячою людиною.

До решти переваг IdeaPad 5 власники відносять ефективне охолодження, день автономної роботи, три порти USB, один з яких Type-C і хороша якість збірки. З неприємних моментів – оперативна пам’ять розпаяна, тому маневру для апгрейду немає, а звук зовсім не відповідає тому, скільки ноутбук коштує. Надто вже він тихий і плоский.



№4 – Xiaomi RedmiBook 14 “

Всім, хто шукає, хороший недорогий ноутбук для роботи, рекомендуємо Xiaomi RedmiBook 14 “. Це компактний пристрій з тонким корпусом і вагою всього 1.2 кг, чия присутність в рюкзаку пройде практично безслідно. Сфера застосування у моделі широка – підійде вона для ігор, роботи та навчання. Все за рахунок того, що під металевим капотом знаходиться потужна апаратна платформа в особі процесора Ryzen 7 4700U, 16 ГБ оперативної пам’яті та спритного SSD на 512 ГБ.

Для підключення периферії у ноутбука є два порти Type-C, а також два звичайних USB, тому проблем з цим не буде. При компактних розмірах RedmiBook досить довго живе на одному заряді – 12 годин. Тому цілий робочий день він точно витримає. Вишенька на торті переваг моделі – зручна механічна клавіатура, на якій зручно набирати великі об’єми тексту. Шкода без підсвічування.



№3 – Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 “

Бронза рейтингу ноутбуків для роботи по співвідношенню ціни і якості в 2021 році дістається ще одному творінню китайської фірми. Порівняння з попереднім рішенням ця модель виграє завдяки більшому 15.6-дюймовому екрану, на якому зручніше працювати в графічних редакторах. Ще один козир ноутбука – автономність. На одному заряді він видає рекордні 17 годин активного екрану.

Клавіатура тут теж механічна, але має яскраве і ненав’язливе підсвічування. Також у ноутбука дуже хороші мікрофон і вебка, що дозволяють вести діалоги з колегами в спеціальних програмах. Начинка тут повністю відповідає ціні пристрою. Як процесор використовується Core i5 10210U, а компанію йому складають 8 ГБ оперативної пам’яті і SSD накопичувач ємністю 512 ГБ. На такому залозі можна кодувати, рендерити відео і виконувати інші завдання.

Все це доповнюється чотирма портами USB (2 звичайних, два Type-C), Bluetooth 5.0, дводіапазонним Wi-Fi і гучними динаміками, що дозволяють слухати музику з ноутбука без навушників. Єдине, чого не вистачає – роз’єму для підключення кабелю інтернету безпосередньо. З урахуванням того, що ноутбук купується не для домашнього використання – це не так критично.



№2 – Honor MagicBook 15

Honor MagicBook 15 володіє крутим сучасним дизайном з тонкими рамками і мінімалістичним оформленням корпусу. Якщо вам важливо, щоб ноутбук не тільки адекватно працював, але ще і виглядав круто – обов’язково зверніть увагу на цю модель. При цьому в ноутбука повний порядок і з експлуатаційними характеристиками. У його арсеналі знаходяться процесор Intel Core i5 1135G7 і 16 ГБ оперативної пам’яті з частотою 3200 МГц. Дует дуже потужний, дозволяє працювати в найважчих програмах.

Традиційно для дорогих моделей 15.6-дюймовий IPS екран відкалібрований на тверду п’ятірку, а SSD на 512 ГБ забезпечує швидке завантаження системи і спритну роботу в багатозадачному режимі. Подобається користувачам і тиха система охолодження, яка практично не помітна при виконанні офісних завдань. Також у MagicBook 15 приємна клавіатура, до якої швидко звикаєш і зручний тачпад з керуванням жестами.

На користь того, що це найкращий ноутбук для роботи і вдома від фірми Honor говорить і шикарний метал, з якого виготовлений корпус. Він не тільки викликає приємні тактильні відчуття, але і зовсім не збирає відбитки пальців. Професіонали часто радять цю модель тим, хто шукає більш доступну альтернативу популярному ноутбуку від Епл і приводів сумніватися в їх словах немає жодних.

№1 – Acer Swift 5

Acer Swift 5 – одна з останніх новинок в асортименті компанії. Ноутбук дуже круто виглядає за рахунок поєднання білого і чорного кольору. Іншою перевагою моделі є 14-дюймовий FHD екран, видає картинку на рівні дорогих моніторів. Щодо начинки, то тут все, як і очікуєш від флагмана: топовий чіпсет Intel Core i7 1065G7, 16 ГБ оперативної пам’яті і SSD накопичувач на 1 ТБ. Завдяки чому в більшості сценаріїв експлуатації ноутбук працює так само спритно, як і топові рішення від MSI.

Незважаючи на відсутність дискретної відеокарти на новій моделі плавно йдуть Dota 2, CS: GO, GTA V і The Witcher 3. Все завдяки потужному вбудованому відеопроцесору Intel Iris Plus Graphics. Час автономної роботи досягає 12 годин, для підключення периферії є три слота USB, а також Bluetooth 5.0. Зручна механічна клавіатура з підсвічуванням полегшує набір тексту, а сканер відбитка пальця забезпечує надійність даних.

Також у ноутбука є веб-камера, мікрофон і гучні динаміки, які продукують об’ємний звук. Все це з урахуванням тонкого (14.95 мм) і легкого (0,99 кг) корпусу, який не принесе власнику ніякого дискомфорту при знаходженні в рюкзаку.



У статті ми розповіли про те, який недорогий ноутбук найкращий на сьогоднішній день.