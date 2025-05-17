realme GT 7T виходить цього місяця: 7000 мАг та Android 15

Напередодні глобального запуску нового смартфона realme GT 7T в мережі з’явилася інформація про всі характеристики пристрою.

Девайс отримає чіп MediaTek Dimensity 8400-Max, 6,8-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 2800х1280 пікселів і частотою оновлення 120 Гц, а також акумулятор ємністю 7000 мАг з підтримкою зарядки потужністю 120 Вт. Модель працюватиме на Android 15 з оболонкою Realme UI 6.0.

Також realme GT 7T зможе похвалитися основною камерою на 50 Мп з OIS, надшироким об’єктивом на 8 Мп і фронтальною камерою на 32 Мп. Серед інших особливостей пристрою — захист від вологи IP68, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0 і USB-C 2.0.

Реліз realme GT 7T відбудеться вже 27 травня.