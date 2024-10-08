Вийшов Samsung Galaxy A16 5G: бюджетник з 6 роками оновлень Android

Компанія Samsung по-тихому випустила новий смартфон початкового рівня Galaxy A16 5G. Найкрутіше в цьому девайсі – підтримка. Виробник обіцяє шість великих оновлень ОС Android і постачання патчів безпеки протягом шести років. Зазвичай такий рівень підтримки передбачений тільки для преміальних пристроїв. Це означає, що телефон «житиме» до жовтня 2030 року.

Новинка отримала 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+ (2340 x 1080 пікселів) і частотою оновлення 90 Гц. При цьому вона, як і раніше, оснащена застарілим U-подібним вирізом, в якому розміщена селфі-камера на 13 Мп.

На задній панелі розташована основна камера на 50 Мп, надширококутний модуль на 5 Мп і макрокамера на 2 Мп. Пристрій працює на восьмиядерному процесорі з тактовою частотою 2,4 ГГц. Samsung поки не підтвердила назву чипа, але це може бути Exynos 1330. Доповнює його 4 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті (є слот microSD до 1,5 ТБ).

Серед інших особливостей – акумулятор ємністю 5000 мАг з підтримкою зарядки до 25 Вт і вологозахист IP54.

На жаль, Samsung офіційно не оголосила ціну Galaxy A16 5G. Передбачається, що девайс коштуватиме близько $199.