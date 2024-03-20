В інтернеті продають звичайне каміння, з яким можна поговорити

У Південній Кореї новий тренд: люди масово скуповують каміння і використовують його замість домашніх тварин. Незвичайний улюбленець допомагає подолати почуття непотрібності та впоратися з вигоранням на роботі, пише The Wall Street Journal.

Камені-улюбленці – тема не нова. У 1970-х роках на них вирішив заробити у США фахівець із реклами Гері Дал. Він продавав звичайну гальку з пляжу так, ніби кожен камінь – це справжня жива істота. Підприємець навіть написав жартівливі рекомендації щодо поводження та ігор із камінням.

У наші дні незвичайних вихованців заводять не заради сміху. 33-річна власниця одного з каменів Ку А Ен розповіла, що їй нема з ким поговорити про вигорання, яке вона відчула після того, як почала нову роботу в офісі в Сеулі. Вона не хотіла турбувати своїх друзів і сім’ю, а ще відчувала, що завести звичайну домашню тварину (наприклад, кішку або собаку) було б для неї занадто великою відповідальністю.

Камінь-улюбленець від Гері Дала Джерело: Pet Rock

Камінь Ку А Ен отримав кличку “Банг-Банг-і”, натхненну корейським словом, що означає “стрибати від щастя”. Господиня розповідає йому, як провела свій день. Вона носить його з собою в кишені, коли виходить на прогулянку або в спортзал.

“З’являється якесь відчуття спокою, коли я думаю про те, що ця природна скеля з плином часу зазнала чимало змін, перш ніж досягла свого теперішнього стану”, – уточнила Ку А Ен.

Камені з хорошими відгуками продають в інтернет-магазинах. Наприклад, на Coupang новий друг обійдеться приблизно в 9 доларів (~370 гривень).