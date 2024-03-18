Убивця iPhone: Honor представила смартфон із камерою рівня дзеркалки

Компанія Honor провела в Китаї велику презентацію смартфонів Magic6 Ultimate Edition і Magic6 RSR Porsche Design. За багатьма характеристиками вони повторюють Honor Magic6, але є серйозна відмінність у вигляді основної камери. Виробник стверджує, що вона не поступається однооб’єктивним дзеркальним фотоапаратам (SLR).

Як зазначили в Honor, у цих смартфонах уперше в індустрії використовується датчик H9800 (Howell OV50K) із сенсором розміру 1/1,3 дюйма, широким динамічним діапазоном 15EV, змінною діафрагмою від f/1.4 до f/2.0 і оптичною стабілізацією. З миттєвим фокусуванням допомагає 1200-точкова лазерна система. Така комбінація забезпечує захоплення рухів на рівні дзеркальної фотокамери і дає змогу знімати високошвидкісні дії (наприклад, спортивні змагання).

Honor Magic6 RSR Porsche Design

Інші характеристики такі: 6,8-дюймовий AMOLED-екран зі змінною частотою оновлення від 1 до 120 Гц, чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, акумулятор на 5600 мАг. Модель Honor Magic6 RSR Porsche Design отримала 24 ГБ оперативної та 1 ТБ вбудованої пам’яті, а Magic6 Ultimate Edition дісталося відповідно 16 і 512 ГБ.

Honor Magic6 Ultimate Edition

В оформленні Magic6 RSR Porsche Design, як зрозуміло з назви, використовуються мотиви знаменитого автомобільного бренду. У Китаї за модель просять майже $1400, а Honor Magic6 Ultimate Edition продається приблизно за $1000. Початок світових продажів заплановано на другий квартал.