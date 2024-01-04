Нові супутники Ілона Маска зможуть передавати інтернет прямо на смартфон

Після запуску цих супутників доступ до мережі зможуть отримати абсолютно всі люди в будь-яких точках планети.

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі X (колишній Twitter) дві фотографії супутників Starlink нового покоління. Вони можуть безпосередньо підключатися до смартфонів. А отже люди зможуть залишатися на зв’язку навіть у місцях, де немає покриття стільникового зв’язку.

Перші шість супутників вирушать на орбіту найближчим часом. Цього року з їхньою допомогою люди зможуть надсилати повідомлення. А 2025-го функціонал розшириться, додадуть можливість заходити в мережу і переглядати сторінки, а також здійснювати голосові виклики.

За словами Ілона Маска, конкуренцію мобільному інтернету 4G або 5G супутниковий Starlink скласти не зможе. Але буде корисний тим, хто перебуває в регіонах без зв’язку.