ВСУ переробили звичайні комерційні дрони в бомбардувальники

Українські військовослужбовці розповіли як модернізували промислові безпілотники та пристосували їх до скидання гранат, бомб та протипіхотних мін. Мова йде про дрони Matrice 300 від DJI (Китай). ВСУ їх закуповує у рамках ініціативи «Армія Дронів».





Виготовляють дрони у піднебесній. У той самий час Росія, яка заявляє про дружні відносини із Китаєм, безпілотники придбати у них не може. Натомість замовляє їх у Сирії та Ірану. Якість таких БПЛА говорить сама за себе.

У чому переваги китайських Matrice 300

У мирний час Matrice 300 використовують для складання карт, моніторингу нафтопроводу тощо. Він швидкий, точний, маневровий та легкий у керуванні.

Українські військовослужбовці спочатку використовували ці дрони для розвідки. Вони можуть підійматися на висоту до 7 км, тому є непомітними.

Згодом військові вирішили розширити можливості дрона та обладнали його спеціальним тримачем-скидачем. Його функціонал інтегрували у штучний інтелект БПЛА та у дистанційний пульт.

Тепер окрім розвідки Matrice 300 може вражати ворожі цілі. Результати роботи оновленого літального апарату можна побачити в мережі інтернет.

Чим класні Matrice 300

Ці БПЛА не бояться дощу і вітру, снігу та пилу. Вони можуть літати як при -20, так і при +50 градусах. Безпілотники мають барометри, компаси, інфрачервоні та візуальні датчики (по 6 штук), можуть бачити вночі. Тобто, в небі Matrice 300, як риби у воді. Легкі та компактні БПЛА можуть переносити до 2,7 кг вантажу.

У повітрі літальний апарат на одному заряді АКБ може знаходитись до 55 хв. З дронів можна скидати різну зброю, головне — не перевищувати допустимі навантаження.