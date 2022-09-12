Hardnews

ВСУ переробили звичайні комерційні дрони в бомбардувальники

12.09.2022
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Matrice 300

Українські військовослужбовці розповіли як модернізували промислові безпілотники та пристосували їх до скидання гранат, бомб та протипіхотних мін. Мова йде про дрони Matrice 300 від DJI (Китай). ВСУ їх закуповує у рамках ініціативи «Армія Дронів».

Виготовляють дрони у піднебесній. У той самий час Росія, яка заявляє про дружні відносини із Китаєм, безпілотники придбати у них не може. Натомість замовляє їх у Сирії та Ірану. Якість таких БПЛА говорить сама за себе.

У чому переваги китайських Matrice 300

У мирний час Matrice 300 використовують для складання карт, моніторингу нафтопроводу тощо. Він швидкий, точний, маневровий та легкий у керуванні. 

Matrice 300

Українські військовослужбовці спочатку використовували ці дрони для розвідки. Вони можуть підійматися на висоту до 7 км, тому є непомітними. 

Згодом військові вирішили розширити можливості дрона та обладнали його спеціальним тримачем-скидачем. Його функціонал інтегрували у штучний інтелект БПЛА та у дистанційний пульт.

Тепер окрім розвідки Matrice 300 може вражати ворожі цілі. Результати роботи оновленого літального апарату можна побачити в мережі інтернет.

Чим класні Matrice 300

Ці БПЛА не бояться дощу і вітру, снігу та пилу. Вони можуть літати як при -20, так і при +50 градусах. Безпілотники мають барометри, компаси, інфрачервоні та візуальні датчики (по 6 штук), можуть бачити вночі. Тобто, в небі Matrice 300, як риби у воді. Легкі та компактні БПЛА можуть переносити до 2,7 кг вантажу. 

У повітрі літальний апарат на одному заряді АКБ може знаходитись до 55 хв. З дронів можна скидати різну зброю, головне — не перевищувати допустимі навантаження.

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12.09.2022
1 хвилина на прочитання
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