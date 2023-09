Radeon RX 7800 XT протестували в 15 іграх – можливо, найкраща відеокарта лінійки RX 7000

Автор YouTube-каналу Hardware Unboxed вивчив нову RX 7800 XT. 3D-прискорювач йому дуже сподобався.

За результатами тестування 15 ігор (включаючи найвибагливіші, на кшталт Cyberpunk 2077, The Last of us Part I, Resident Evil 4 Remake та Hogwarts Legacy) з’ясувалися такі цифри:

Середній результат Radeon RX 7800 XT у 1080p у 15 іграх – 147 fps.

Середній результат Radeon RX 7800 XT у 2K у 15 іграх – 108 fps.

Середній результат Radeon RX 7800 XT у 4K у 15 іграх – 63 fps.

Як бачимо, з RX 7800 XT можна сміливо грати не лише у 2K, а й у 4K. Крім того, примітно, що RX 7800 XT швидше, ніж дорогіша GeForce RTX 4070 у всіх трьох популярних дозволах. Щоправда, якщо не включати трасування променів. З RT все ж таки RTX 4070 виривається вперед.

Так чи інакше, висновок наступний – Radeon RX 7800 XT є однією з найцікавіших відеокарт на ринку за $500.