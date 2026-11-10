One UI 9.5 может разочаровать пользователей Samsung, но One UI 10 обещает самые значительные изменения за всю историю

Samsung готовит следующие версии фирменной оболочки для смартфонов Galaxy. One UI 9.5 может принести лишь незначительные улучшения, тогда как One UI 10 обещает масштабные изменения, связанные с искусственным интеллектом и обновлением интерфейса.

Компания Samsung уже несколько недель распространяет обновление One UI 9.0 на базе Android 17. Новая версия программного обеспечения стала доступна для широкого спектра совместимых устройств, а процесс её развертывания постепенно приближается к завершению. Тем временем разработчики компании работают над One UI 9.5, выпуск которой запланирован на начало следующего года. Однако, по предварительным данным, это обновление может оказаться менее интересным, чем ожидают пользователи.

One UI 9.5 получит лишь незначительные изменения

Известный инсайдер Ice Universe, который на протяжении многих лет публикует достоверные утечки о продукции Samsung, сообщил в социальной сети X, что One UI 9.5 станет относительно небольшим обновлением. Как и One UI 9.0, новая оболочка будет основана на Android 17. Ожидается, что её дебют состоится вместе со смартфонами серии Galaxy S27 в феврале или марте 2027 года.

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Сама компания Samsung пока не раскрывает подробностей о One UI 9.5, однако в последнее время в сети появилось немало утечек. Одним из самых заметных визуальных изменений может стать новая волнообразная анимация, которая будет работать на уровне всей системы. Благодаря ей взаимодействие с интерфейсом должно стать более плавным и визуально приятным.

Также сообщается о появлении новых инструментов Galaxy AI в фирменной клавиатуре Samsung Keyboard. В то же время существует вероятность, что за использование некоторых функций искусственного интеллекта пользователям придется платить. Среди других ожидаемых нововведений называют усовершенствованный дизайн в стиле Liquid Glass, встроенную блокировку отдельных приложений и улучшение режима Samsung DeX.

Несмотря на эти изменения, One UI 9.5 вряд ли станет по-настоящему масштабным обновлением. Не исключено, что Samsung добавит ещё несколько функций, о которых пока ничего не известно. Более подробная информация может появиться после запуска программы бета-тестирования, которая, по слухам, начнётся уже в ноябре 2026 года.

One UI 10 может стать крупнейшим обновлением в истории Samsung

По словам Ice Universe, самые интересные изменения Samsung готовит для One UI 10. Инсайдер утверждает, что эта версия станет самым масштабным обновлением за всю историю фирменной оболочки компании. В то же время он пока не раскрывает конкретных подробностей о предстоящих нововведениях.

Ожидается, что One UI 10 будет работать на базе Android 18 и дебютирует вместе с новым поколением складных смартфонов Galaxy примерно в середине 2027 года. По предварительным слухам, Samsung планирует значительно глубже интегрировать искусственный интеллект непосредственно в архитектуру операционной системы. Вместо набора отдельных функций Galaxy AI может превратиться в неотъемлемую часть повседневной работы устройства.

Одним из ключевых нововведений могут стать проактивные ИИ-агенты, способные самостоятельно выполнять многоэтапные задачи в различных приложениях и сервисах в фоновом режиме. Например, система потенциально сможет собирать нужную информацию из нескольких программ и отображать её в едином интерфейсе. Это позволит пользователям тратить меньше времени на переключение между приложениями и выполнение повторяющихся действий.

Кроме того, One UI 10 может обеспечить более тесное взаимодействие между устройствами экосистемы Samsung. Речь идет не только о смартфонах, планшетах и складных моделях Galaxy, но и об умных кольцах Galaxy Ring, очках дополненной реальности и гарнитуре Galaxy XR. Ожидается, что все эти устройства смогут более эффективно обмениваться информацией и совместно использовать возможности искусственного интеллекта.

Ранние утечки также указывают на масштабное обновление интерфейса и появление множества новых функций. Более достоверная информация станет известна ближе к официальной презентации.

Интересно, что в последнее время появились предположения о возможном переименовании One UI 10 в Galaxy OS. Однако никаких убедительных доказательств такого ребрендинга пока нет. Поэтому эту информацию следует воспринимать исключительно как неподтверждённый слух.