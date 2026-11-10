One UI 9.5 може розчарувати користувачів Samsung, але One UI 10 обіцяє найбільші зміни за всю історію

Samsung готує наступні версії фірмової оболонки для смартфонів Galaxy. One UI 9.5 може принести лише незначні покращення, тоді як One UI 10 обіцяє масштабні зміни, пов’язані зі штучним інтелектом та оновленням інтерфейсу.

Компанія Samsung уже кілька тижнів поширює оновлення One UI 9.0 на базі Android 17. Нова версія програмного забезпечення стала доступною для широкого переліку сумісних пристроїв, а процес її розгортання поступово наближається до завершення. Тим часом розробники компанії працюють над One UI 9.5, вихід якої запланований на початок наступного року. Однак, за попередніми даними, це оновлення може виявитися менш цікавим, ніж очікують користувачі.

One UI 9.5 отримає лише незначні зміни

Відомий інсайдер Ice Universe, який протягом багатьох років публікує достовірні витоки про продукцію Samsung, повідомив у соціальній мережі X, що One UI 9.5 стане відносно невеликим оновленням. Як і One UI 9.0, нова оболонка базуватиметься на Android 17. Очікується, що її дебют відбудеться разом зі смартфонами серії Galaxy S27 у лютому або березні 2027 року.

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Сама Samsung поки не розкриває подробиць One UI 9.5, проте останнім часом у мережі з’явилося чимало витоків. Однією з найбільш помітних візуальних змін може стати нова хвильова анімація, яка працюватиме на рівні всієї системи. Завдяки їй взаємодія з інтерфейсом повинна стати плавнішою та візуально приємнішою.

Також повідомляється про появу нових інструментів Galaxy AI у фірмовій клавіатурі Samsung Keyboard. Водночас існує ймовірність, що за використання деяких функцій штучного інтелекту користувачам доведеться платити. Серед інших очікуваних нововведень називають удосконалений дизайн у стилі Liquid Glass, вбудоване блокування окремих застосунків та покращення режиму Samsung DeX.

Попри ці зміни, One UI 9.5 навряд чи стане справді масштабним оновленням. Не виключено, що Samsung додасть іще кілька функцій, про які поки нічого не відомо. Більше подробиць може з’явитися після запуску програми бета-тестування, яка, за чутками, стартує вже в листопаді 2026 року.

One UI 10 може стати найбільшим оновленням в історії Samsung

За словами Ice Universe, найцікавіші зміни Samsung готує для One UI 10. Інсайдер стверджує, що ця версія принесе найбільше оновлення за всю історію фірмової оболонки компанії. Водночас він поки не розкриває конкретних подробиць майбутніх нововведень.

Очікується, що One UI 10 працюватиме на базі Android 18 і дебютує разом із новим поколінням складаних смартфонів Galaxy приблизно в середині 2027 року. За попередніми чутками, Samsung планує значно глибше інтегрувати штучний інтелект безпосередньо в архітектуру операційної системи. Замість набору окремих функцій Galaxy AI може перетворитися на невід’ємну частину повсякденної роботи пристрою.

Одним із ключових нововведень можуть стати проактивні ШІ-агенти, здатні самостійно виконувати багатокрокові завдання в різних застосунках і сервісах у фоновому режимі. Наприклад, система потенційно зможе збирати потрібну інформацію з кількох програм та відображати її в єдиному інтерфейсі. Це дозволить користувачам витрачати менше часу на перемикання між застосунками та виконання повторюваних дій.

Крім того, One UI 10 може забезпечити тіснішу взаємодію між пристроями екосистеми Samsung. Йдеться не лише про смартфони, планшети та складані моделі Galaxy, а й про розумні каблучки Galaxy Ring, окуляри доповненої реальності та гарнітуру Galaxy XR. Очікується, що всі ці пристрої зможуть ефективніше обмінюватися інформацією та спільно використовувати можливості штучного інтелекту.

Ранні витоки також вказують на масштабне візуальне оновлення та появу численних нових функцій. Більше достовірної інформації стане відомо ближче до офіційної презентації.

Цікаво, що останнім часом з’явилися припущення про можливе перейменування One UI 10 на Galaxy OS. Однак жодних переконливих доказів такого ребрендингу поки немає. Тому цю інформацію варто сприймати виключно як непідтверджену чутку.