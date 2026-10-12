Бесплатные версии Photoshop, Excel и AutoCAD? Искусственный интеллект помог создать клоны популярных программ

Сначала Photoshop, Premiere, After Effects и ещё четыре программы Adobe, а теперь Word, Excel и AutoCAD. В интернете появляется всё больше бесплатных «клонов» популярных платных инструментов. Одни приветствуют их как избавление от подписок, другие осуждают, поскольку они создаются с помощью искусственного интеллекта.

Что такое ArtCraft

Разработчик пакета ArtCraft бесплатно выложил ранние версии 12 программ для Windows, macOS и Linux вместе с исходным кодом. Фактически это клоны известных инструментов, в частности аналоги Photoshop, Premiere, Excel и AutoCAD. Фоторедактор, например, называется PhotoCraft.

Авторы даже не делают вид, что просто черпали вдохновение из оригиналов. Интерфейс, комбинации клавиш и функции максимально приближены к оригиналам, чтобы переход на бесплатную альтернативу был как можно проще. Убедиться в этом можно, запустив браузерные версии программ.

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PhotoCraft, новое приложение для редактирования фотографий, несомненно, вызовет сравнения с Photoshop.

Почему таких клонов становится всё больше

Главную роль здесь сыграл искусственный интеллект. Последние поколения языковых моделей заметно ускорили создание интерфейсов, прототипов и отдельных функций приложений. Проще говоря, модели можно объяснить, какую функцию нужно воссоздать, и она методом проб и ошибок будет искать решение. Легче всего это делать с самыми популярными программами, которые хорошо документированы.

Сам автор ArtCraft называет себя опытным программистом и подчеркивает, что это не просто «программа, написанная ИИ». В то же время он признает, что выпущенные инструменты очень сырые, содержат много ошибок и лишены важных функций. Поэтому со временем они могут стать лучше, если не вмешаются юристы.

Кому это может понадобиться

ArtCraft не обязательно должен полностью повторять Photoshop или AutoCAD, чтобы быть полезным. Многие люди ежедневно используют лишь небольшую часть функций этих программ и платят за подписку, чтобы получить возможности, которые им не нужны. Для таких пользователей важнее совместимость файлов, привычный интерфейс и то, что не придется осваивать новый инструмент.

I've vibe coded replacements to 7 of Adobe's apps in Rust. They're open source (links below) pic.twitter.com/1c2CqEDz6J — e/chelon (@echelon) October 3, 2026

Для украинцев эта тема особенно актуальна, поскольку подписки на профессиональное программное обеспечение для многих существенно бьют по бюджету, а бесплатные альтернативы вроде GIMP, LibreOffice или FreeCAD существуют уже давно, но отпугивают непривычным интерфейсом. Клоны, копирующие знакомые программы, могут снизить этот порог.

Где подвох

Вокруг ArtCraft уже разгораются споры. В сети призывают избегать подобных программ, созданных с помощью ИИ, хотя крупные компании сами давно используют его в своих разработках. К тому же остается юридический вопрос, поскольку слишком точное копирование интерфейса может привлечь внимание правообладателей.

Существует и практический риск. Популярные бесплатные программы часто становятся приманкой для мошенников, которые распространяют под их названием вредоносное ПО. Поэтому скачивать подобные инструменты следует только с официальных страниц проекта, а для важной работы пока лучше полагаться на проверенное ПО.

Как бы то ни было, история ArtCraft показывает, что искусственный интеллект всё больше меняет правила игры в мире программного обеспечения, и модели подписки уже не кажутся такими незыблемыми.