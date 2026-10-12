Безкоштовні Photoshop, Excel та AutoCAD? Штучний інтелект допоміг створити клони популярних програм

Спершу Photoshop, Premiere, After Effects та ще чотири програми Adobe, а тепер Word, Excel і AutoCAD. В інтернеті з’являється дедалі більше безкоштовних «клонів» популярних платних інструментів. Одні вітають їх як звільнення від підписок, інші засуджують, бо створюють їх за допомогою штучного інтелекту.

Що таке ArtCraft

Розробник пакета ArtCraft виклав ранні версії 12 програм для Windows, macOS та Linux безкоштовно й разом із вихідним кодом. Фактично це клони відомих інструментів, зокрема аналоги Photoshop, Premiere, Excel та AutoCAD. Редактор фото, наприклад, називається PhotoCraft.

Автори навіть не вдають, що лише надихалися оригіналами. Інтерфейс, комбінації клавіш і функції максимально наближені до першоджерел, щоб перехід на безкоштовну альтернативу був якомога простішим. Переконатися в цьому можна, запустивши браузерні версії програм.

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PhotoCraft, новий додаток для редагування фотографій, безсумнівно, проведе паралелі з Photoshop.

Чому таких клонів стає більше

Головну роль тут зіграв штучний інтелект. Останні покоління мовних моделей помітно пришвидшили створення інтерфейсів, прототипів і окремих функцій застосунків. Простіше кажучи, моделі можна пояснити, яку функцію треба відтворити, і вона методом спроб і помилок шукатиме рішення. Найлегше це робити з найпопулярнішими програмами, які добре задокументовані.

Сам автор ArtCraft називає себе досвідченим програмістом і наголошує, що це не просто «програма, яку написав ШІ». Водночас він визнає, що випущені інструменти дуже сирі, мають багато помилок і позбавлені важливих функцій. Тож вони можуть стати кращими з часом, якщо не втрутяться юристи.

Кому це може знадобитися

ArtCraft не мусить повністю повторювати Photoshop чи AutoCAD, щоб стати корисним. Багато людей щодня користуються лише невеликою частиною функцій цих програм і платять підписку за можливості, які їм не потрібні. Для таких користувачів важливіше сумісність файлів, звичний інтерфейс і те, що не доведеться вивчати новий інструмент.

I've vibe coded replacements to 7 of Adobe's apps in Rust. They're open source (links below) pic.twitter.com/1c2CqEDz6J — e/chelon (@echelon) October 3, 2026

Для українців тема особливо актуальна, бо підписки на професійний софт для багатьох відчутно б’ють по бюджету, а безкоштовні альтернативи на кшталт GIMP, LibreOffice чи FreeCAD існують давно, але відлякують незвичним інтерфейсом. Клони, що копіюють знайомі програми, можуть знизити цей поріг.

Де підступ

Довкола ArtCraft уже точаться суперечки. В мережі закликають уникати таких програм, створених за допомогою ШІ, хоча великі компанії самі давно використовують його у своїй розробці. До того ж залишається юридичне питання, бо надто точне копіювання інтерфейсу може зацікавити правовласників.

Є й практичний ризик. Популярні безкоштовні програми часто стають приманкою для шахраїв, які поширюють під їхньою назвою шкідливе ПЗ. Тож завантажувати подібні інструменти варто лише з офіційних сторінок проєкту, а для важливої роботи поки краще покладатися на перевірений софт.

Хай там як, історія ArtCraft показує, що штучний інтелект дедалі більше змінює правила гри у світі програмного забезпечення, і моделі підписки вже не здаються такими непорушними.