В Windows виявили секретні функції

Корпорація Майкрософт працює над кількома новими функціями для Windows 11, які вже присутні в деяких збірках, проте не анонсовані публічно.

Як пише The Verge , йдеться про стікери для робочого столу, планшетний режим та інші можливості.

Стікери, які можна додавати на робочий стіл, будуть доступні у програмі “Редактор стікерів”. Вони будуть зберігатися при зміні шпалер, якщо користувач не використовує показ слайдів. У публічних збірках Windows 11 є віджети, проте їх не можна закріпити на робочому столі.

There's an interesting personalization feature coming to Windows 11 – Stickers for your wallpaper.

You'll be able to configure them using a new Sticker Editor app, they'll persist across wallpaper changes as long as you don't use a slideshow, use Fill fit & have only 1 monitor. pic.twitter.com/KIVtVxw3BC

— Albacore (@thebookisclosed) February 5, 2022