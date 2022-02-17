Softnews

В Windows виявили секретні функції

17.02.2022
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Корпорація Майкрософт працює над кількома новими функціями для Windows 11, які вже присутні в деяких збірках, проте не анонсовані публічно.


Як пише The Verge , йдеться про стікери для робочого столу, планшетний режим та інші можливості.

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Стікери, які можна додавати на робочий стіл, будуть доступні у програмі “Редактор стікерів”. Вони будуть зберігатися при зміні шпалер, якщо користувач не використовує показ слайдів. У публічних збірках Windows 11 є віджети, проте їх не можна закріпити на робочому столі.

Також у налаштуваннях з’явився пункт “Автоматично приховувати панель завдань у режимі планшета”, з чого можна зробити висновок, що розробники готуються впровадити такий режим. Крім того, у непублічних збірках Windows 11 з’явився розділ “Екологічність”, що пропонує рекомендації щодо енергозбереження.

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17.02.2022
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