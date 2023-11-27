Google відключить календар на мільйонах смартфонів

Штатний додаток “Google Календар” з наступного року не працюватиме на смартфонах з Android 7 на борту. Інакше ОС називається Android Nougat (“Нуга”).

Експерти з AndroidPolice виявили в новій версії календаря інформацію, згідно з якою, незабаром для роботи додатка буде потрібно оновити смартфон до Android 8.0 або пізнішої версії системи. Користуватися програмою буде неможливо, а під час запуску на екрані з’явиться таке попередження:

“Google Календар” – популярна штатна утиліта, встановлена майже на кожному Android-смартфоні. Деякі виробники оснащують свої смартфони фірмовими прошивками, де цієї програми немає, однак у більшості вона все ж таки встановлена.

На даний момент на землі мільярди Android-смартфонів, а на Android 7 припадає 2,6% користувачів. Для порівняння, Android 13 користуються 22,4% людей. Нагадаємо, Android 7 презентували у 2016 році разом із першим смартфоном Google Pixel.

Користувачам старих девайсів доведеться вирішувати проблему трьома способами:

оновитися до нової ОС,

придбати новий апарат,

користуватися сторонніми календарями, завантаженими з Google Play.