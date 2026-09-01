Toyota создала дизельный двигатель, который практически невозможно «уничтожить»: он по-прежнему работает спустя 36 лет

Современные автомобильные двигатели становятся всё мощнее, экономичнее и сложнее, но Toyota продолжает использовать дизельный двигатель, конструкция которого восходит к 1990 году. Речь идет о 1HZ — атмосферном шестицилиндровом двигателе объемом 4,2 литра, который завоевал почти легендарную репутацию благодаря своей выносливости.

Toyota и сегодня официально указывает 1HZ среди своих автомобильных двигателей. Его рабочий объем составляет 4163 куб. см, максимальная мощность — 96 кВт, или примерно 131 л.с., а крутящий момент — 285 Н·м при 2200 об/мин. Среди моделей, в которых он используется, производитель называет Land Cruiser 70 и автобус Coaster.

По современным меркам характеристики выглядят более чем скромно. Из 4,2 литра Toyota получает всего около 130 л.с., тогда как современные турбодизели такого объема могли бы развивать в несколько раз большую мощность.

Именно небольшое форсирование, однако, является одной из причин долговечности 1HZ.

Нет турбины и сложной электроники

1HZ разрабатывался в первую очередь для автомобилей, которым приходится эксплуатироваться вдали от нормальных дорог и сервисных центров. Это рядный шестицилиндровый атмосферный дизельный двигатель с непрямым впрыском.

В нём нет турбокомпрессора, сложной системы Common Rail и многих компонентов, характерных для современных дизельных двигателей. Меньшее количество потенциально проблемных узлов упрощает ремонт и снижает требования к качеству обслуживания.

Именно поэтому такие Land Cruiser особенно популярны в Африке, на Ближнем Востоке, в горнодобывающей промышленности и среди гуманитарных организаций. Компания Toyota Gibraltar Stockholdings, поставляющая автомобили для гуманитарных и международных организаций, по-прежнему предлагает Land Cruiser 70 с двигателем 1HZ и прямо отмечает его долговечность и способность работать на топливе более низкого качества.

1,5 млн км без ремонта — возможно, но есть нюанс

Вокруг 1HZ ходит множество историй о невероятных пробегах. Владельцы рассказывают об автомобилях, которые проходят 500–700 тысяч км, а отдельным двигателям приписывают более миллиона километров.

Есть свидетельства того, что двигатель 1HZ якобы проходил до 1,5 млн км без капитального ремонта. В то же время это не официально задокументированный ресурс Toyota и не результат заводских испытаний, поэтому не стоит воспринимать 1,5 млн км как гарантированную характеристику двигателя.

Фактический ресурс зависит от технического обслуживания, режима эксплуатации, температуры, качества смазки и топлива. Однако множество автомобилей с пробегом в сотни тысяч километров подтверждают, что репутация 1HZ сложилась не случайно.

Самое интересное, что спустя 36 лет после появления этого двигателя у него по-прежнему есть свой рынок. В Европе из-за экологических норм подобная конструкция фактически невозможна, а в современном Land Cruiser используются гораздо более сложные силовые установки. Однако там, где ремонт может проводиться в сотнях километров от ближайшего сервиса, простые 130 л.с. часто оказываются ценнее, чем гораздо более мощный современный двигатель.