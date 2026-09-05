Определены самые экономичные автомобили: результаты крупного опроса

Британский автомобильный сервис Carwow опубликовал результаты Driver Power 2026 — одного из крупнейших опросов владельцев новых автомобилей в Великобритании. Более 100 тысяч водителей оценивали свои машины по различным параметрам, среди которых были расход топлива или электроэнергии и общая эффективность силовой установки.

Для украинских водителей этот рейтинг также интересен, поскольку значительная часть моделей хорошо представлена на нашем рынке — официально или среди автомобилей, привезенных из Европы и США. В то же время это не лабораторный тест с единым маршрутом и одинаковыми условиями, а оценки реальных владельцев, поэтому рейтинг скорее показывает, насколько экономичными оказались автомобили в повседневном использовании.

Лидером стала Toyota Yaris Cross. Второе место заняла компактная Toyota Aygo X, а третье — обычная Toyota Yaris. Таким образом, японский производитель занял весь пьедестал, а ещё один его гибрид — Toyota C-HR — оказался на девятой позиции.

Десять самых экономичных моделей по оценкам владельцев

Первая десятка рейтинга Driver Power 2026 выглядит следующим образом:

Toyota Yaris Cross Toyota Aygo X Toyota Yaris Vauxhall Frontera, известная на континентальном европейском рынке как Opel Frontera Hyundai Kona Tesla Model Y Kia Niro Peugeot 2008 Toyota C-HR Hyundai i10

Интересно, что в список попали автомобили с принципиально разными силовыми установками: обычные бензиновые модели, самозарядные гибриды и полностью электрическая Tesla Model Y. Именно поэтому результаты нельзя сводить только к расходу бензина — владельцы оценивали эффективность своего конкретного автомобиля.

Наиболее заметная тенденция рейтинга — успех гибридной системы Toyota. Во время собственных поездок Carwow получал на Yaris Cross около 60 британских миль на галлон, что соответствует примерно 4,7 л/100 км. Для Yaris результат приближался к 70 mpg, то есть примерно 4 л/100 км.

Еще более впечатляющие результаты продемонстрировала новая гибридная Aygo X. В ходе отдельных тестов Carwow автомобиль показывал расход менее 90 mpg, что соответствует примерно 3,1 л/100 км. При этом речь идет об обычном гибриде, не требующем зарядки аккумулятора от розетки.

Лидер рейтинга официально продается в Украине

Toyota Yaris Cross доступна и на украинском рынке. Модель предлагается с гибридной системой мощностью 116 или 130 л.с. и бесступенчатой трансмиссией e-CVT.

Согласно официальным украинским данным, комбинированный расход топлива составляет 3,9 л/100 км, хотя реальный показатель, как правило, будет зависеть от температуры, маршрута, скорости и стиля вождения.

По состоянию на начало сентября 2026 года официальная рекомендованная цена на Yaris Cross в Украине начинается примерно с 1,23 млн грн.

В то же время у рейтинга есть важное ограничение: его не стоит воспринимать как ответ на вопрос, какой автомобиль будет самым дешевым для украинца в целом. Стоимость владения зависит не только от расхода топлива, но и от цены автомобиля, страхования, обслуживания, стоимости запчастей и темпов потери стоимости.

Однако результаты опроса более 100 тысяч владельцев наглядно показывают, что классические гибриды по-прежнему остаются весьма значительным компромиссом для тех, кто хочет низкого расхода топлива, но не готов зависеть от зарядной инфраструктуры. И на этот раз наиболее довольными экономичностью своих автомобилей оказались именно владельцы Toyota.