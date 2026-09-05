Визначено найбільш економні автомобілі: результати великого опитування

Британський автомобільний сервіс Carwow опублікував результати Driver Power 2026 — одного з найбільших опитувань власників нових автомобілів у Великій Британії. Понад 100 тисяч водіїв оцінювали свої машини за різними параметрами, серед яких були витрата пального або електроенергії та загальна ефективність силової установки.

Для українських водіїв рейтинг теж цікавий, оскільки значна частина моделей добре представлена на нашому ринку — офіційно або серед автомобілів, привезених з Європи та США. Водночас це не лабораторний тест із єдиним маршрутом і однаковими умовами, а оцінки реальних власників, тому рейтинг радше показує, наскільки економічними автомобілі виявилися у повсякденному використанні.

Лідером стала Toyota Yaris Cross. Друге місце посіла компактна Toyota Aygo X, а третє — звичайна Toyota Yaris. Таким чином японський виробник зайняв весь п’єдестал, а ще один його гібрид — Toyota C-HR — опинився на дев’ятій позиції.

Десять найекономніших моделей за оцінками власників

Перша десятка Driver Power 2026 виглядає так:

Toyota Yaris Cross Toyota Aygo X Toyota Yaris Vauxhall Frontera, відома на континентальному європейському ринку як Opel Frontera Hyundai Kona Tesla Model Y Kia Niro Peugeot 2008 Toyota C-HR Hyundai i10

Цікаво, що до списку потрапили автомобілі з принципово різними силовими установками: звичайні бензинові моделі, самозарядні гібриди та повністю електрична Tesla Model Y. Саме тому результати не можна зводити лише до витрати бензину — власники оцінювали ефективність свого конкретного автомобіля.

Найпомітніша тенденція рейтингу — успіх гібридної системи Toyota. Carwow під час власних поїздок отримував на Yaris Cross близько 60 британських миль на галон, що відповідає приблизно 4,7 л/100 км. Для Yaris результат наближався до 70 mpg, тобто приблизно 4 л/100 км.

Ще цікавіше показала себе нова гібридна Aygo X. Під час окремих тестів Carwow автомобіль перевищував 90 mpg, що відповідає приблизно 3,1 л/100 км. При цьому йдеться про звичайний гібрид без необхідності заряджати батарею від розетки.

Лідер рейтингу офіційно продається в Україні

Toyota Yaris Cross доступна і на українському ринку. Модель пропонується з гібридною системою на 116 або 130 к.с. та безступеневою трансмісією e-CVT.

За офіційними українськими характеристиками, комбінована витрата пального становить 3,9 л/100 км, хоча реальний показник традиційно залежатиме від температури, маршруту, швидкості та стилю керування.

Станом на початок вересня 2026 року офіційна рекомендована ціна Yaris Cross в Україні починається приблизно від 1,23 млн грн.

Водночас рейтинг має важливе обмеження: його не варто сприймати як відповідь на запитання, який автомобіль буде найдешевшим для українця загалом. Вартість володіння залежить не лише від витрати пального, а й від ціни автомобіля, страхування, обслуговування, вартості запчастин і темпів втрати вартості.

Проте результати понад 100 тисяч власників добре демонструють, що класичні гібриди досі залишаються дуже сильним компромісом для тих, хто хоче низьку витрату пального, але не готовий залежати від зарядної інфраструктури. І цього разу найбільше задоволеними економічністю своїх автомобілів виявилися саме власники Toyota.