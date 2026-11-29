Китайская XPeng, известная прежде всего своими электромобилями, представила новое поколение гуманоидного робота IRON для повседневных задач. Сначала компания будет использовать его в собственных магазинах, а затем планирует развивать на той же технологической базе и другие виды автономного транспорта.

IRON получил 76 степеней свободы, еще 21 приходится на каждую кисть. Тело робота покрыто более чем 1500 тактильными датчиками, которые охватывают свыше 80% ключевых участков. Его рост 173 см, а вес 65 кг. За работу искусственного интеллекта и управление движениями отвечают три фирменных чипа Turing с суммарной производительностью 2250 TOPS, поэтому модель ИИ работает прямо на борту, без удаленного управления.

Робот умеет самостоятельно передвигаться и обходить препятствия, понимает голосовые команды на китайском и английском, распознает лица и обладает долговременной памятью. Выполнив поручение, он сам возвращается на зарядку и даже самостоятельно подключает и отключает разъем. Под тканевой «кожей» расположена мягкая сетка, которая должна снизить риск травм при случайном контакте с человеком.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

Те же чипы Turing, что управляют роботом IRON, XPeng устанавливает в свои электромобили для автопилота. Фото: XPeng

Вместе с роботом XPeng показала архитектуру Turing Physical AI, которую также называют VLA 3.0. Она объединяет обработку информации об окружающей среде, планирование действий и управление физическими компонентами. Замысел разработчиков заключается в том, чтобы робот оценивал результат каждого движения и использовал эти данные для принятия следующих решений.

В первом квартале 2027 года компания начнет обучать IRON работать в своих розничных магазинах, а публичный запуск запланирован на второй квартал. Для подготовки роботов XPeng уже создала специализированный центр сбора данных, охватывающий более 250 сценариев и 15 категорий профессий. Серийное производство, по словам главы компании Хэ Сяопэна, стартует 1 января 2027 года.

Линия по производству IRON в Гуанчжоу автоматизирована более чем на 80%, а свыше 85% поставщиков у нее общие с автомобильным бизнесом XPeng. Фото: XPeng

Свою линию по производству гуманоидов XPeng запустила в сентябре. Тогда первый серийный IRON сошел с конвейера самостоятельно, без помощи людей и дистанционного управления. После магазинов компания планирует поставлять роботов бизнес-клиентам в Китае и за рубежом, в том числе в Европе со второй половины 2027 года, а затем и для домашнего использования.

В XPeng роботов считают очень перспективным направлением. Хэ Сяопэн заявлял, что по потенциалу продаж и прибыльности IRON может значительно превзойти самые популярные премиальные автомобили. В августе робототехническое подразделение компании привлекло более $900 млн, то есть около 40,8 млрд грн, при оценке свыше $6,3 млрд. Цену самого робота пока не объявили.

IRON стал последним в линейке роботов XPeng, которую компания разрабатывает на той же платформе физического ИИ, что и автопилот и летающие автомобили. Фото: XPeng

Напомним, ранее мы писали, что XPeng показала на Парижском автосалоне кроссовер G9L. Длина флагмана составляет 5,12 м, он заряжается до 80% за 12 минут и станет четвертой моделью бренда, которую будут производить в Австрии.