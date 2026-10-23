Nubia представила бюджетний смартфон із дизайном флагмана: 90 Гц, камера 50 Мп і швидка зарядка

Компанія Nubia без гучних презентацій представила недорогий смартфон A76 4G. Новинка отримала збільшений дисплей, оновлений дизайн камер і підтримку швидкого заряджання.

Nubia A76 4G з’явився на офіційному сайті виробника. Попри належність до бюджетного сегмента, смартфон має зовнішність, характерну для значно дорожчих моделей. Особливо виділяється масивний блок камер, який займає майже всю ширину задньої панелі.

Порівняно з попередником діагональ дисплея збільшилася з 6,5 до 6,75 дюйма. Частота оновлення також зросла з 60 до 90 Гц, що має забезпечити плавніше прокручування інтерфейсу. Максимальна яскравість екрана становить 500 ніт.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Основна камера смартфона отримала 50-мегапіксельний сенсор. За продуктивність відповідає восьмиядерний процесор із максимальною тактовою частотою 1,8 ГГц. Конкретну модель чипа виробник поки не розкрив.

Автономність забезпечує акумулятор ємністю 5000 мАг із підтримкою швидкого заряджання потужністю 22,5 Вт.

Nubia A76 4G запропонують у трьох кольорах: Carbon Black (чорний), Polar Grey (сірий) та Sand Gold (золотистий).

Вартість смартфона, дата початку продажів і перелік країн, у яких він буде доступний, поки залишаються невідомими.