Nubia представила бюджетный смартфон с дизайном флагмана: 90 Гц, камера на 50 Мп и быстрая зарядка

Компания Nubia без громких презентаций представила недорогой смартфон A76 4G. Новинка получила увеличенный дисплей, обновленный дизайн камер и поддержку быстрой зарядки.

Nubia A76 4G появился на официальном сайте производителя. Несмотря на принадлежность к бюджетному сегменту, смартфон имеет внешний вид, характерный для значительно более дорогих моделей. Особенно выделяется массивный блок камер, занимающий почти всю ширину задней панели.

По сравнению с предшественником диагональ дисплея увеличилась с 6,5 до 6,75 дюйма. Частота обновления также выросла с 60 до 90 Гц, что должно обеспечить более плавную прокрутку интерфейса. Максимальная яркость экрана составляет 500 нит.

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Основная камера смартфона оснащена 50-мегапиксельным сенсором. За производительность отвечает восьмиядерный процессор с максимальной тактовой частотой 1,8 ГГц. Конкретную модель чипа производитель пока не раскрыл.

Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.

Nubia A76 4G будет доступна в трёх цветах: Carbon Black (чёрный), Polar Grey (серый) и Sand Gold (золотистый).

Стоимость смартфона, дата начала продаж и список стран, в которых он будет доступен, пока остаются неизвестными.