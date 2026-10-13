Sony выпустила полностью чёрную PlayStation 5. Но купить её смогут далеко не все

Sony наконец-то избавила игроков от необходимости самостоятельно менять белые панели PlayStation 5 на чёрные. Компания представила консоль в цвете Midnight Black вместе с геймпадом в том же цвете. Однако приобрести новинку смогут далеко не все желающие.

Черная PS5 Digital Edition поступит в продажу 19 ноября в Японии по цене 55 000 иен, то есть примерно 15 600 грн по курсу НБУ. Консоль получила полностью чёрный корпус, SSD объёмом 825 ГБ и беспроводной контроллер DualSense того же цвета. Вместе с ней Sony выпустит съёмный дисковод Midnight Black за 11 980 иен, или около 3 400 грн.

Только для Японии

Главное ограничение заключается в том, что модель рассчитана исключительно на японский рынок. Как отмечает японский сайт PlayStation, пользоваться консолью можно только с японским языком и японской учетной записью PSN. Скорее всего, таким образом компания пытается уберечь устройство от спекулянтов, которые скупают консоли для перепродажи за рубежом. Поэтому даже если заказать чёрную PS5 из Японии, в Украине она будет малополезна, так как привязана к японской учётной записи и языку.

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Сходство с GTA VI

Интересно, что дата релиза совпадает с выходом GTA VI, которая дебютирует 19 ноября на PS5 и Xbox Series X|S. А за неделю до этого PlayStation 5 отпразднует шестую годовщину, ведь консоль вышла в ноябре 2020 года.

Черные аксессуары Sony продает уже давно, а сменные панели такого цвета можно найти у сторонних производителей. Теперь компания впервые предлагает готовый комплект в едином цвете. О появлении такой версии за пределами Японии пока ничего не сообщается, хотя, учитывая спрос, это вполне может произойти позже.