Sony випустила повністю чорну PlayStation 5. Але купити її зможуть далеко не всі

Sony нарешті позбавила гравців потреби самостійно міняти білі панелі PlayStation 5 на чорні. Компанія представила консоль у кольорі Midnight Black разом із геймпадом у тон. Проте придбати новинку зможуть далеко не всі охочі.

Чорна PS5 Digital Edition надійде в продаж 19 листопада в Японії за ціною 55 000 єн, тобто приблизно 15 600 грн за курсом НБУ. Консоль отримала повністю чорний корпус, SSD на 825 ГБ і бездротовий контролер DualSense в тому ж кольорі. Разом із нею Sony випустить знімний дисковод Midnight Black за 11 980 єн, або близько 3 400 грн.

Лише для Японії

Головне обмеження полягає в тому, що модель розрахована виключно на японський ринок. Як зазначає японський сайт PlayStation, користуватися консоллю можна лише з японською мовою та японським акаунтом PSN. Найімовірніше, так компанія намагається вберегти пристрій від перекупників, які скуповують консолі для перепродажу за кордоном. Тож навіть якщо замовити чорну PS5 з Японії, в Україні вона буде малокорисною, бо прив’язана до японського акаунта й мови.

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Збіг із GTA VI

Цікаво, що дата релізу збігається з виходом GTA VI, яка дебютує 19 листопада на PS5 та Xbox Series X|S. А за тиждень до цього PlayStation 5 відзначить шосту річницю, адже консоль вийшла в листопаді 2020 року.

Чорні аксесуари Sony продає вже давно, а змінні панелі такого кольору можна знайти у сторонніх виробників. Тепер компанія вперше пропонує готовий комплект у єдиному кольорі. Про появу такої версії за межами Японії поки нічого не повідомляється, хоча з огляду на попит це цілком може статися пізніше.