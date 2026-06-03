Повернення легенди: Colorful несподівано відновила продажі популярної відеокарти GeForce RTX 3060

Компанія Colorful здивувала комп’ютерну спільноту, раптово відновивши продажі відеокарти GeForce RTX 3060, яка вже тривалий час вважалася знятою з виробництва. Картка повернулася на ринок у своїй найбільш затребуваній модифікації з 12 ГБ відеопаніяті й наразі з’явилася у продажу на території Китаю.

Вартість та терміни перших поставок

Модель під назвою Colorful iGame RTX 3060 була помічена в офіційному фірмовому інтернет-магазині бренду. Виробник оцінив графічний адаптер у 2349 юанів, що в еквіваленті становить близько $347. Відповідно до інформації на сторінці товару, перші відвантаження замовлень покупцям мають розпочатися вже 5 червня.

Повноцінний перезапуск чи разова акція?

За даними відомого інсайдерського ресурсу Board Channels, дебютна партія реанімованих відеокарт буде доволі скромною — йдеться лише про кілька десятків одиниць для кожного окремого регіону КНР. Проте джерела стверджують, що Colorful налаштувала логістику для щотижневого поповнення складських запасів. Це вказує на те, що повернення народного хіта є довгостроковою стратегією, а не розпродажем залишків.

Варто додати, що чутки про можливе відновлення виробництва лінійки RTX 3060 раніше неодноразово з’являлися у профільних медіа. Ба більше, на ймовірність повторного релізу успішних архітектур минулих поколінь свого часу натякав і сам очільник компанії NVIDIA.