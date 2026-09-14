Китай продемонстрировал бронемашину Type 19 с лазерным оружием: её готовят к войне с дронами

На китайских ресурсах появились изображения необычной версии колесной боевой машины Type 19. Наряду с обычной автоматической пушкой на её башне установлен комплекс, который аналитики Janes идентифицировали как лазерную систему борьбы с беспилотниками.

Речь идет об восьмиколесной платформе семейства Type 19, которая уже используется Народно-освободительной армией Китая. Новая версия получила безлюдную башню с 30-мм автоматической пушкой, дополнительными оптическими системами и, вероятно, лазером класса C-UAS — то есть системой противодействия беспилотным летательным аппаратам.

В то же время пока неизвестно, является ли это уже готовой серийной машиной. Janes отмечает, что Type 19 может проходить испытания или вообще быть демонстратором технологий. Китай официально не сообщал ни о мощности лазера, ни о дальности его действия.

Лазер должен сбивать небольшие дроны

Принцип работы такого комплекса относительно прост. Оптико-электронная система обнаруживает беспилотник, отслеживает его, после чего лазер концентрирует энергию на небольшом участке цели.

Нет необходимости буквально «сжигать» весь аппарат. Достаточно повредить камеру, электронику, двигатель или элемент конструкции, после чего дрон потеряет управление.

По оценке Janes, китайская система может быть ориентирована на низколетящие медленные беспилотники, работающие на высоте примерно 50–80 метров. На Type 19 также заметны дневная и ночная оптика, лазерный дальномер и панорамный прицел.

Главное преимущество такого вооружения — стоимость выстрела. Использовать дорогую зенитную ракету против FPV-дрона или небольшого разведывательного БПЛА экономически невыгодно. Лазеру фактически требуется лишь электроэнергия, поэтому пока машина может вырабатывать ток и охлаждать систему, запас её «боеприпасов» очень велик.

Именно борьба с дронами в настоящее время является одним из главных направлений развития оружия направленной энергии. Американское GAO также называет низкую стоимость одного применения и возможность многократного поражения целей основными преимуществами военных лазеров.

Главная проблема лазера — огромное количество тепла

На первый взгляд идея кажется простой, но установить мощный лазер на боевую машину значительно сложнее, чем на корабль или стационарную платформу.

По данным Министерства обороны США, приведенным GAO, эффективность некоторых высокоэнергетических лазеров составляет всего около 25–40 %. Это означает, что значительная часть получаемой электроэнергии преобразуется не в луч, а в тепло, которое необходимо быстро отводить.

На Type 19 необходимо разместить генераторы или дополнительные аккумуляторы, систему охлаждения, оптику и электронику. При этом машина должна оставаться мобильной, а потенциально ещё и сохранять способность передвигаться по воде.

Не меньшей проблемой является сама атмосфера. Туман, дождь, дым, пыль и другие частицы ослабляют лазерный луч. Для уничтожения цели система также должна в течение определённого времени точно удерживать луч на одной точке. GAO прямо отмечает, что погодные условия могут существенно снижать эффективность лазерного оружия.

Зачем Китаю лазер на плавающей бронемашине

Подразделения семейства Type 19 уже поступали в состав 73-й армейской группы Восточного командования НВАК. В него входят формирования, которые могут быть задействованы в потенциальных десантных операциях в Тайваньском проливе.

Параллельно с этим Тайвань резко наращивает свой парк беспилотников. В сентябре правительство предложило дополнительные оборонные расходы в размере 4,6 млрд долларов, которые предусматривают, в частности, закупку более 600 разведывательных беспилотников и более 40 тысяч ударных дронов для береговой обороны.

Именно поэтому появление Type 19 с лазером выглядит вполне логичным. Если машина сохранит амфибийные возможности, она потенциально сможет прикрывать бронетехнику от дронов во время движения и после высадки на берег.

Опыт современных войн, в частности войны в Украине, уже показал, что толстая броня сама по себе больше не гарантирует выживание техники. Небольшой дрон может обнаружить уязвимое место сверху, вести разведку или передать координаты для другого средства поражения.

Поэтому Type 19 с лазером интересен даже не столько как отдельная китайская машина, сколько как пример изменения подхода к защите бронетехники. К стальной, динамической и активной защите постепенно добавляется ещё один уровень — попытка физически уничтожать дешёвые дроны с помощью энергии ещё до того, как они приблизятся к машине.