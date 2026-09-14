Китай показав бронемашину Type 19 із лазерною зброєю: її готують до війни з дронами

На китайських ресурсах з’явилися зображення незвичайної версії колісної бойової машини Type 19. Поряд зі звичайною автоматичною гарматою на її башті встановлений комплекс, який аналітики Janes ідентифікували як лазерну систему боротьби з безпілотниками.

Йдеться про восьмиколісну платформу сімейства Type 19, яка вже використовується Народно-визвольною армією Китаю. Нова версія отримала безлюдну башту з 30-мм автоматичною гарматою, додатковими оптичними системами та, ймовірно, лазером класу C-UAS — тобто системою протидії безпілотним літальним апаратам.

Водночас поки що невідомо, чи це вже готова серійна машина. Janes наголошує, що Type 19 може проходити випробування або взагалі бути демонстратором технологій. Китай офіційно не повідомляв ані потужність лазера, ані дальність його роботи.

Лазер має збивати невеликі дрони

Принцип роботи такого комплексу відносно простий. Оптико-електронна система знаходить безпілотник, супроводжує його, після чого лазер концентрує енергію на невеликій ділянці цілі.

Немає необхідності буквально «спалювати» весь апарат. Достатньо пошкодити камеру, електроніку, двигун або елемент конструкції, після чого дрон втратить керування.

За оцінкою Janes, китайська система може бути орієнтована на низьковисотні повільні безпілотники, які працюють приблизно на висотах 50–80 метрів. На Type 19 також помітні денна і нічна оптика, лазерний далекомір та панорамний приціл.

Головна перевага такого озброєння — ціна пострілу. Використовувати дорогу зенітну ракету проти FPV-дрона або невеликого розвідувального БПЛА економічно невигідно. Лазеру фактично потрібна лише електроенергія, тому поки машина може виробляти струм і охолоджувати систему, запас її «боєприпасів» дуже великий.

Саме боротьба з дронами зараз є одним із головних напрямів розвитку зброї спрямованої енергії. Американське GAO також називає низьку вартість одного застосування та можливість багаторазового ураження цілей основними перевагами військових лазерів.

Головна проблема лазера — величезна кількість тепла

Зовні ідея здається простою, але встановити потужний лазер на бойову машину значно складніше, ніж на корабель або стаціонарну платформу.

За даними Міністерства оборони США, які наводить GAO, ефективність деяких високоенергетичних лазерів становить лише близько 25–40%. Це означає, що значна частина отриманої електроенергії перетворюється не на промінь, а на тепло, яке потрібно швидко відводити.

На Type 19 доводиться розмістити генератори або додаткові акумулятори, систему охолодження, оптику та електроніку. При цьому машина повинна залишатися мобільною, а потенційно ще й зберігати здатність пересуватися по воді.

Не меншою проблемою є сама атмосфера. Туман, дощ, дим, пил та інші частинки послаблюють лазерний промінь. Для знищення цілі система також повинна певний час точно утримувати промінь на одній точці. GAO прямо зазначає, що погодні умови можуть суттєво знижувати ефективність лазерної зброї.

Навіщо Китаю лазер на плаваючій бронемашині

Сімейство Type 19 уже надходило до підрозділів 73-ї групи армій Східного командування НВАК. До нього входять формування, які можуть бути залучені до потенційних десантних операцій у Тайванській протоці.

Паралельно Тайвань різко нарощує власний парк безпілотників. У вересні уряд запропонував додаткові оборонні витрати на $4,6 млрд, які передбачають, серед іншого, понад 600 розвідувальних безпілотників та більш як 40 тисяч ударних дронів для берегової оборони.

Саме тому поява Type 19 із лазером виглядає цілком логічною. Якщо машина збереже амфібійні можливості, вона потенційно зможе прикривати бронетехніку від дронів під час руху та після висадки на берег.

Досвід сучасних воєн, зокрема війни в Україні, вже показав, що товста броня сама по собі більше не гарантує виживання техніки. Невеликий дрон може знайти слабке місце зверху, вести розвідку або передати координати для іншого засобу ураження.

Тому Type 19 із лазером цікавий навіть більше не як окрема китайська машина, а як демонстрація зміни підходу до захисту бронетехніки. До сталі, динамічного й активного захисту поступово додається ще один рівень — спроба фізично знищувати дешеві дрони за допомогою енергії ще до того, як вони наблизяться до машини.