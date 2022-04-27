Samsung представила смартфон Galaxy Jump2

Корейська компанія Samsung офіційно презентувала новий доступний смартфон Galaxy Jump2. Гаджет отримав 6,6-дюймовий екран роздільною здатністю Full HD+ 2400 х 1080 пікселів із співвідношенням сторін 20:9, підвищеною частотою оновлення картинки в 120 Гц та захисним склом Gorilla Glass 5.





Основою смартфона стала фірмова однокристальна система Exynos 1280. Передбачено 6 Гбайт оперативної та 128 Гбайт постійної пам’яті. Основна камера смартфона отримала четверну конструкцію, що об’єднує основний 50-мегапіксельний сенсор з максимальною діафрагмою F/1.8, 5-мегапіксельний датчик з надширококутною оптикою і два допоміжні сенсори роздільною здатністю 2 мегапікселі.

Фронтальна камера має роздільну здатність 8 мегапікселів. За автономність смартфона відповідає акумулятор ємністю 5000 мАг. Смартфон працює під керуванням операційної системи Android 12 із оболонкою One UI 4.1.