Збери собі телефон: CircuitMess представила конструктор MAKERphone 2.0 із модулем 4G

Після складання пристрій дозволяє телефонувати, надсилати SMS, слухати музику та запускати прості ігри. Як пояснює CircuitMess, конструктор також має навчити власника працювати з електронікою та створювати власні програми. Для цього можна змінювати інтерфейс, писати застосунки й під’єднувати додаткові модулі.

MAKERphone 2.0 отримав кольоровий 1,77-дюймовий екран із роздільною здатністю 160 × 128 пікселів та фізичну клавіатуру. Серед готових програм є будильник, календар, нотатки, музичний програвач і перегляд зображень. Також передбачено щонайменше п’ять ретроігор. Соцмереж у стандартному наборі немає.

Камеру та нові функції можна додати самому

Усередині встановлений двоядерний мікроконтролер ESP32 із Wi-Fi та Bluetooth, 4 МБ флешпам’яті й 4 МБ PSRAM. Живиться телефон від акумулятора на 1000 мА·год. На корпусі є USB-C, роз’єм для навушників, слот microSD та порт UMAX для модулів розширення.

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Через нього можна підключити камеру, динамік, ліхтарик, інфрачервоний передавач для керування побутовою технікою або датчики температури й вологості. Передбачена й плата для створення власних доповнень.

Програмувати телефон пропонують на MicroPython або Arduino C++. Для початківців є помічник VibeBoy: йому можна описати бажану гру чи функцію звичайними словами й отримати код. Власник також може самостійно змінювати меню та оформлення екрана.

Окремий набір Pro Module Pack додає GPS, гіроскоп, вібромотор, дисплей на електронному чорнилі та інші компоненти. Серед них — модуль для обміну повідомленнями між двома MAKERphone без стільникового зв’язку.

За $189 на Kickstarter пропонують комплект із MAKERband — годинником-конструктором, який підключається до телефона через Bluetooth. Для нього теж можна створювати власні циферблати та мініігри. Ціни стосуються краудфандингової кампанії; відправлення замовлень компанія попередньо запланувала на серпень 2027 року.