Poclink показала компактну рацію з LTE: без мобільної мережі вона теж працює

Пристрій можна закріпити на лямці рюкзака, ремінці лижної маски або кермі велосипеда. Великі кнопки розраховані на керування в рукавичках: передня відповідає за розмову, а бічна дозволяє одразу перейти до аналогового радіозв’язку. Для гучності та перемикання каналів є поворотний регулятор, інформацію показує кольоровий екран діагоналлю 1,47 дюйма.

Заявлена «необмежена дальність» стосується саме LTE. Поки обидва співрозмовники мають доступ до підтримуваної мобільної мережі, відстань між ними не обмежена радіусом прямого радіосигналу. Поза покриттям Motion Ultra працює як звичайна рація.

Для такого режиму виробник називає типовою відстань 1,6–4,8 км на природі. Максимальні 32 км можливі лише за ідеальних умов прямої видимості, наприклад між вершинами. У лісі чи за гірським схилом розраховувати на таку дальність не варто.

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Зв’язок без щомісячної оплати

За інформацією Poclink, до комплекту входить SIM-картка з довічним базовим тарифом для понад 80 країн без регулярної абонплати. Розширення покриття до понад 160 країн і регіонів пропонують за окремим річним тарифом.

Рація отримала два динаміки, приглушення шуму вітру та голосові команди. Корпус має захист IP67, а акумулятор на 2000 мА·год заряджається через USB-C.

У мобільному застосунку можна бачити учасників групи на карті. Кнопка SOS надсилає їм сигнал про допомогу та місцеперебування власника. Це сповіщення для своєї групи, а не супутниковий виклик рятувальників.

Комплект із двох Motion Ultra пропонують на Kickstarter за $399, тоді як заявлена майбутня роздрібна ціна становить $598. До набору входять кріплення та базовий тариф зв’язку. Відправлення замовлень попередньо заплановане на листопад 2026 року.