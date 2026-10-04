Poclink представила компактную рацию с поддержкой LTE: она работает и без мобильной сети

Устройство можно закрепить на лямке рюкзака, ремешке лыжной маски или руле велосипеда. Крупные кнопки рассчитаны на управление в перчатках: передняя отвечает за разговор, а боковая позволяет сразу перейти к аналоговой радиосвязи. Для регулировки громкости и переключения каналов предусмотрен поворотный регулятор, информация отображается на цветном экране диагональю 1,47 дюйма.

Заявленная «неограниченная дальность» относится именно к LTE. Пока оба собеседника имеют доступ к поддерживаемой мобильной сети, расстояние между ними не ограничивается радиусом прямого радиосигнала. Вне зоны покрытия Motion Ultra работает как обычная рация.

Для такого режима производитель указывает типичную дальность 1,6–4,8 км в естественных условиях. Максимальная дальность в 32 км возможна только при идеальных условиях прямой видимости, например, между вершинами. В лесу или за горным склоном рассчитывать на такую дальность не стоит.

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Связь без ежемесячной оплаты

По информации Poclink, в комплект входит SIM-карта с пожизненным базовым тарифом для более чем 80 стран без регулярной абонентской платы. Расширение покрытия до более чем 160 стран и регионов предлагается по отдельному годовому тарифу.

Рация оснащена двумя динамиками, функцией подавления шума ветра и голосовым управлением. Корпус имеет степень защиты IP67, а аккумулятор емкостью 2000 мА·ч заряжается через USB-C.

В мобильном приложении можно увидеть участников группы на карте. Кнопка SOS отправляет им сигнал о помощи и местонахождении владельца. Это уведомление для своей группы, а не спутниковый вызов спасателей.

Комплект из двух Motion Ultra предлагается на Kickstarter по цене 399 долларов, тогда как заявленная будущая розничная цена составляет 598 долларов. В комплект входят крепления и базовый тариф на связь. Отправка заказов предварительно запланирована на ноябрь 2026 года.