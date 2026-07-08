Ринок смартфонів вартістю до 400 доларів може обвалитися через ціни на пам’ять

Світова індустрія смартфонів наближається до найглибшого падіння за останнє десятиліття — і причина не в падінні попиту, а в різкому дефіциті чипів пам’яті DRAM і NAND. За оцінками аналітичної компанії IDC, поставки смартфонів у 2026 році можуть скоротитися майже на 13% — до 1,1 мільярда пристроїв, а за оцінками Counterpoint Research, падіння може сягнути 13,9%, до приблизно 1,08 мільярда одиниць. Для індустрії це стане найглибшим спадом за 13 років.

Чому дорожчає пам’ять

Головна причина дефіциту — шалений розвиток штучного інтелекту. Дата-центри для ШІ споживають величезні обсяги пам’яті для серверів і високопродуктивних систем, тож виробники переорієнтовують потужності саме на цей, набагато прибутковіший сегмент, залишаючи менше компонентів для звичайних смартфонів і ноутбуків. За даними TrendForce, ще на початку 2026 року ціни на модулі LPDDR5X зросли приблизно на 60%, а контрактна вартість пам’яті стандарту LPDDR5 наближається до 20 доларів за гігабайт — фактично вдвічі більше, ніж на початку року. У результаті вартість типової конфігурації смартфона з 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті вже зросла на 200% порівняно з першим кварталом 2025 року: якщо раніше на пам’ять припадало лише 10–15% собівартості пристрою, тепер ця частка сягає 30–40%.

Під ударом — саме бюджетний сегмент

Найбільше постраждає техніка нижче 400 доларів, а сегмент пристроїв дешевше 100 доларів ризикує зникнути повністю: за оцінками аналітиків, категорія, яка у 2025 році забезпечила 170 мільйонів поставок, може просто втратити економічний сенс для виробників. Причина проста: коли вартість самої пам’яті наближається до вартості решти пристрою, випускати дешеві моделі стає невигідно.

Тим часом середня ціна смартфона у 2026 році, за прогнозами, зросте на 14% і сягне рекордних 523 доларів. Виробники, по суті, опинилися в пастці: або жертвувати власною маржею, або перекладати подорожчання компонентів на покупця — і, судячи з прогнозів, ринок зіткнеться з обома сценаріями одночасно. Частина брендів вже зараз розглядає варіант зі зменшенням обсягу оперативної пам’яті в нових моделях, аби втримати ціну, — флагмани з 16 ГБ ОЗП можуть майже зникнути з ринку, а моделі з 8 ГБ пам’яті скоротяться більш ніж удвічі.

Найкраще підготованими до кризи виявляться компанії з власним виробництвом пам’яті — насамперед Samsung, а також Apple, чиї покупці традиційно менш чутливі до зростання цін. А ось китайським брендам, які роблять ставку саме на бюджетний сегмент, доведеться найважче: аналітики очікують покращення ситуації на ринку пам’яті не раніше середини 2027 року, і навіть тоді ціни навряд чи повернуться до рівня 2025-го.